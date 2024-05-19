Гол Довбика допоміг «Жироні» перемогти «Валенсію» Яремчука, «Реал» з Луніном зіграв внічию в Ла Лізі

Довбик і Циганков відзначилися результативними діями у матчі Прімери.

«Жирона» на чужому полі перемогла «Валенсію» (1:3) у 37 турі іспанської Ла Ліги, повідомляє пресслужба Прімери.

У складі каталонців відзначилися Савіо і Довбик, Гасьоровскі забив у власні ворота. «Кажани» відповіли єдиним точним ударом Пепелу з пенальті.

Українські футболісти «Жирони» Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли на поле у стартовому складі та відіграли 69 і 79 хвилин відповідно. Віктор віддав гольовий пас, а Артем відзначився голом. Форвард «Валенсії» Роман Яремчук з’явився у грі з лави для запасних на 61 хвилині.

Після перемоги підопічні Мічела залишилися на третій сходинці Ла Ліги з 78 очками в активі.

Фото: EPA/UPG

У паралельному матчі « Реал » зіграв у результативну нічию з « Вільярреалом » (4:4).

«Вершкові» вийшли вперед завдяки голам Хоселу і Лукаса, двічі відзначився Гюлер. «Жовта субмарина» зрівняла рахунок після покеру Серлота.

Український голкіпер «вершкових» Андрій Лунін відіграв повний матч.

Нагадаємо, «Реал» достроково переміг у Ла Лізі сезону 2023/2024.