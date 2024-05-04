«Реал Мадрид» з Луніним – чемпіони Ла Ліги 2023/2024

Мадридський «Реал» на своєму полі розгромив «Кадіс» (3:0) у 34-му турі іспанської Прімери, повідомляє Ла Ліга.

У складі «вершкових» відзначилися Діас, Беллінгем і Хоселу.

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.

Після перемоги підопічні Карло Анчелотті гарантували собі чемпіонство за чотири тури до кінця розіграшу чемпіонату Іспанії. Відстань від найближчого переслідувача, «Жирони», складає 13 очок. Цей трофей став восьмим в активі Луніна у складі мадридців. Для клубу цьогорічний кубок Ла Ліги — 36-й в історії.

У нинішньому сезоні українець узяв участь у 28 матчах у всіх турнірах, пропустив 25 голів. В активі голкіпера 12 сухих поєдинків.