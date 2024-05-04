Медаль для збірної здобула Катерина Умярова в номінації “Довгий меч”.

Національна збірна України з Середньовічного Бою здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу у Мексиці.

Про це йдеться на Facebook-сторінці збірної.

“Катерина Умярова виборола першу медальку для збірної. Вітаємо з бронзою в номінації “Довгий меч”, – йдеться в повідомленні.

Раніше збірна повідомила, що військовослужбовці Збройних Сил України братимуть участь у Чемпіонаті світу з середньовічного бою.

Сертифікат подяки федерації середньовічного бою за внесок у розвиток бойових мистецтв та поширення лицарської культури підписав Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.