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Національна збірна України з Середньовічного Бою здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу у Мексиці

Медаль для збірної здобула Катерина Умярова в номінації “Довгий меч”.

Національна збірна України з Середньовічного Бою здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу у Мексиці
Катерина Умярова
Фото: FB / Національна збірна України з Середньовічного Бою

Національна збірна України з Середньовічного Бою здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу у Мексиці. 

Про це йдеться на Facebook-сторінці збірної. 

“Катерина Умярова виборола першу медальку для збірної. Вітаємо з бронзою в номінації “Довгий меч”, – йдеться в повідомленні.

Раніше збірна повідомила, що військовослужбовці Збройних Сил України братимуть участь у Чемпіонаті світу з середньовічного бою. 

Сертифікат подяки федерації середньовічного бою за внесок у розвиток бойових мистецтв та поширення лицарської культури підписав Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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