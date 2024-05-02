Дортмундські «джмелі» вжалили парижан у півфіналі Ліги чемпіонів

У середу на «Зігналь Ідуна Парк» пройшов другий матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. «Боруссія Дортмунд» приймала ПСЖ, причому вже не вперше цього сезону — команди зустрічалися також у рамках групового етапу.

У чвертьфіналі дортмундська «Боруссія» залишила за бортом розіграшу «Атлетіко»: після поразки 2:1 у першому матчі в Мадриді вона відновила сили й на домашній арені вибила команду Сімеоне зі змагань з рахунком 4:2. Водночас у Бундеслізі ситуація для команди Едіна Терзича складається значно гірше: у суботу «джмелі» змагалися за місце в Лізі чемпіонів наступного сезону — зазнали нищівної поразки від клубу «РБ Лейпциг» (4:1). Тож півфінал ЛЧ залишається єдиним шансом продовжити єврокубковий шлях і наступного сезону.

Натомість ПСЖ у двох надскладних поєдинках 1/2 фіналу ЛЧ зумів здолати «Барселону» й вийшов у наступний раунд. Підопічні Луїса Енріке перед грою з «Боруссією» мали піднесений настрій: попри важку нічию з «Гавром» (3:3), у вихідні вони виграли титул чемпіона Ліги 1.

Власне, про півфінальну гру.

Офіційний склад дортмундської «Боруссії»: Кобель, Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен, Джан, Забітцер, Брандт, Адеємі, Санчо та Фюллькруг.

Стартова одинадцятка ПСЖ на гру: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Лукас Ернандес, Нуно Мендеш, Заїр-Емері, Вітінья, Фабіан Руїс, Дембеле, Мбаппе та Баркола.

Матч розпочався емоційно: обидві команди нервували, що оберталося безглуздими помилками.

ПСЖ дуже високо підіймався і змушував суперника притискатися до воріт, але на 36-й хвилині «Боруссія» вийшла в контратаку. Захисники не встежили за Фюллькругом, який зумів відзначитися в матчі: Шлоттербек виконав довгу передачу на Нікласа, який обіграв Лукаса Ернандеса і завершив подачу проникним ударом — 1:0.

Фото: EPA/UPG Ніклас Фюллькруг (угорі) з «Боруссії» святкує після того, як забив гол, а гравець ПСЖ Лукас Ернандес падає після їхньої взаємодії в матчі 1/2 Ліги чемпіонів УЄФА, Дортмунд, Німеччина, 1 травня 2024 р.

На 44-й хвилині Забітцер міг збільшити перевагу дортмундців: австрієць у дотик виконав ефектний простріл у ворота — Доннарумма рукою врятував команду.

ПСЖ провів абсолютно провальний перший тайм — не створив жодного справді небезпечного моменту.

Після перерви все змінилося. Команда Луїса Енріке вийшла значно агресивнішою й тотально запресингувала суперника. На 51-й хвилині здійснила контрвипад: спочатку удар Мбаппе припав на стійку, а згодом туди ж поцілив Хакімі.

Фото: EPA/UPG Гравець ПСЖ Кіліан Мбаппе (вгорі) проти Марселя Забітцера з Дортмунда під час півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, Дортмунд, Німеччина, 1 травня 2024 року.

На 56-й хвилині Маркіньос виконав хорошу передачу на Фабіана, який з розмаху пробив — м'яч пролетів над поперечиною.

На 72-й хвилині Дембеле пробивав з відскоком від газону, але рука Кобеля завадила м'ячу долетіти до цілі.

На 80-й хвилині Хакімі відпасував на Дембеле, який опинився сам у штрафному майданчику, однак француз схибив просто перед воротами — пробив над поперечиною.

Фото: EPA/UPG Усман Дембеле з ПСЖ (ліворуч) проти гравця «Боруссії» Ніко Шлоттербека (праворуч) під час півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, Дортмунд, Німеччина, 1 травня 2024 року.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу «Боруссії».

Отже, у другому таймі дортмундці дуже організовано й спокійно відіграли в обороні й забезпечили собі мінімальну перевагу перед матчем у Парижі. І хоч фаворитом двобою був ПСЖ, «Боруссія Дортмунд» перевершила можливості й зруйнувала сподівання парижан на перемогу.

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ, прокоментував гру так: «Це футбол. Іноді він чудовий, а іноді ось такий. Ми повинні проаналізувати моменти, створені двома командами. Це була важка гра. Усі знали, що буде нелегко. Це півфінал Ліги чемпіонів. Роздягальня трохи пригнічена, особливо після того, як ми двічі влучили в стійку. Але вболівальники підтримували нас протягом усього матчу. Ми повинні визнати, що це винятковий стадіон з уболівальниками, які знають, як підтримувати свою команду».

Едін Терзич, тренер дортмундської «Боруссії», схвально прокоментував виступ команди: «Це була заслужена перемога, хороша командна гра. Ми могли забити більше голів, але й вони теж. Тому, на мою думку, результат нормальний. Ми багато бігали, але це необхідно в такій грі. Ви повинні заслужити свій шлях на «Вемблі». Усе, що нам потрібно зараз — це нічия у другому матчі, але ми також хочемо виграти наступного тижня. Маємо невелику перевагу й хорошу можливість».

Фото: EPA/UPG Гравці дортмундської «Боруссії» вітають своїх уболівальників після перемоги в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з «Парі Сен-Жермен», Дортмунд, Німеччина, 1 травня 2024 року.

Матч-відповідь між ПСЖ і «Боруссією» відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок матчу о 22:00 за Києвом.