Помер колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

Йому було 75 років.

Український футболіст, колишній головний тренер національної збірної України (2012-2016) Михайло Фоменко помер у понеділок у віці 75 років.

Про це повідомила Асоціація футболу Сумської області.

"Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко", – йдеться в повідомленні.

Михайло Фоменко народився 19 вересня 1948 року у с. Мала Рибиця Сумської області. З 1962 року – вихованець сумської футбольної школи "Спартак". У 1965-1969 роках виступав за команду "Спартак" (Суми), у 1970-1971 роках – "Зоря" (Луганськ).

З 1972 року виступав за футбольний клуб "Динамо" (Київ), гравець збірної СРСР.

Фоменко завершив ігрову кар'єру в 30-річному віці через травму спини. Після цього два роки займався у Вищій школі тренерів, отримав диплом і розпочав тренерську діяльність. У 2012-2016 роках був головним тренером національної збірної України.

Фоменко – майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України та Грузії. Також заслужений працівник фізичної культури та спорту України й почесний громадянин міста Суми.