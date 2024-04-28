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Хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу

Українська збірна перемогла з рахунком 0:8 (0:1, 0:3, 0:4).

Хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу
Фото: скріншот відео

Національна команда України розгромною перемогою над збірною Естонії розпочала чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні IB, повідомляє РБК-Україна.

Шайби: Пересунько, 11:44, Садовіков, 21:36, Денискін, 21:47, 54:58, Трахт, 25:27, Кривошапкін, 47:24, Мережко, 52:41, Морозов, 55:55.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у середині стартового періоду. Пересунько наважився на кидок фактично від синьої лінії, а голкіпер пропустив шайбу під пасткою. Та справжню феєрію підопічні Дмитра Христича приберегли на старт другої 20-хвилинки.

За п'ять з половиною хвилин збірна України тричі розписалася у воротах естонців. Спершу Садовіков у більшості з "п'ятака" зумів проштовхнути шайбу за лінію. У наступній атаці Денискін вдало підставив ключку під передачу Ратушного. А потім Трахт виявився найспритнішим перед воротами.

Ще чотири рази команда Христича відзначилася в третьому періоді. У середині ігрового відрізку Кривошапкін утік в контратаку та майстерно поклав шайбу під поперечину. Далі Мережко влучив у ворота зі середньої дистанції. А згодом дубль оформив Денискін, який обстукався з Янішевським. Добив балтійців Морозов класним пострілом із центральної зони.

Українська збірна очолила секстет команд після першого туру. Скромніші перемоги здобули Литва та Китай (по 3:0). Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють 28 квітня проти збірної Нідерландів.

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