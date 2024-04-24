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Вісім медалей здобули українські параплавці у третій день чемпіонату Європи-2024

Українська команда завоювала два "золота", чотири "срібла" та дві "бронзи".

Вісім медалей здобули українські параплавці у третій день чемпіонату Європи-2024
Чемпіонат Європи-2024 із параплавання
Фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Українська команда із параплавання здобула ще вісім медалей на третій день Чемпіонату Європи-2024, який триває у  португальській Мадейрі.

Про це пише Суспільне спорт  та пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Зазначається, що українська команда завоювала ще вісім нагород: два "золота", чотири "срібла" та дві "бронзи". 

В результаті "синьо-жовті" посідають проміжне друге місце в медальному заліку. Наша команда поступається тільки Італії, яка має 30 нагород (12+12+6).

Медалі України на ЧЄ-2024 з параплавання на третій день здобули:

  • "Золото": Антон Коль (100 м, спина, клас S1), Олександр Комаров (50 м, батерфляй, S5)
  • "Срібло": Василь Крайник (100 м, брас, SB14), Данило Чуфаров (100 м, брас, SB11), Олексій Вірченко, Денис Остапченко, Данило Семенихін, Вероніка Коржова та Ірина Пойда (змішана естафета 4x50 м, комплекс)
  • "Бронза": Роман Бондаренко (100 м, спина, S2), Марина Вербова (150 м, комплекс, SM4)

Загалом за три дні змагань Україна має вже 29 медалей: 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових. Лідеркою української команди наразі є Ірина Пойда, в якої на рахунку два особисті "золота" та дві "бронзи" в естафеті.

  • Трусов Андрій – золота нагорода на дистанції 400 м вільним стилем
  • Коржова Вероніка – золота нагорода на дистанції 400 м вільним стилем
  • Семененко Ярослав – золота нагорода на дистанції 50 м на спині
  • Пойда Ірина – золота нагорода на дистанції 50 м на спині
  • Денисенко Ярослав  - срібна нагорода на дистанції 100 м батерфляєм
  • Сербін Михайло – бронзова нагорода на дистанції 100 м батерфляєм
  • Гриненко Богдан – бронзова нагорода на дистанції 100 м на спині
  • Естафета 4х50 м змішана 20 балів – бронзова нагорода. Склад команди - Остапченко Денис, Коржова Вероніка, Комаров Олександр, Пойда Ірина.

Чемпіонат Європи із параплавання-2024

  • Відкритий чемпіонат Європи з паралімпійського плавання зібрав 435 спортсменів з 50 країн світу. Це вже треті змагання з паралімпійського плавання у Мадейрі, що проходять в Funchal Olympic Pools Complex.
  • Україну на цьому важливому міжнародному спортивному форумі представляє 45 спортсменів: 27 - з ураженнями опорно-рухового апарату, 16 з порушеннями зору та 2 - з порушеннями розумового і фізичного розвитку.
  • Цей чемпіонат стане найважливішим етапом у здобутті ліцензій на Паралімпіаду-2024. У пара збірної з плавання вже є 37 ліцензій, які були здобуті на змаганнях чемпіонату світу-2023 та міжнародних спортивних турнірах (Світові Серії з плавання).
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