Вісім медалей здобули українські параплавці у третій день чемпіонату Європи-2024

Українська команда завоювала два "золота", чотири "срібла" та дві "бронзи".

Українська команда із параплавання здобула ще вісім медалей на третій день Чемпіонату Європи-2024, який триває у португальській Мадейрі.

Про це пише Суспільне спорт та пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.

Зазначається, що українська команда завоювала ще вісім нагород: два "золота", чотири "срібла" та дві "бронзи".

В результаті "синьо-жовті" посідають проміжне друге місце в медальному заліку. Наша команда поступається тільки Італії, яка має 30 нагород (12+12+6).

Медалі України на ЧЄ-2024 з параплавання на третій день здобули:

"Золото": Антон Коль (100 м, спина, клас S1), Олександр Комаров (50 м, батерфляй, S5)

"Срібло": Василь Крайник (100 м, брас, SB14), Данило Чуфаров (100 м, брас, SB11), Олексій Вірченко, Денис Остапченко, Данило Семенихін, Вероніка Коржова та Ірина Пойда (змішана естафета 4x50 м, комплекс)

"Бронза": Роман Бондаренко (100 м, спина, S2), Марина Вербова (150 м, комплекс, SM4)

Загалом за три дні змагань Україна має вже 29 медалей: 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових. Лідеркою української команди наразі є Ірина Пойда, в якої на рахунку два особисті "золота" та дві "бронзи" в естафеті.

Трусов Андрій – золота нагорода на дистанції 400 м вільним стилем

Коржова Вероніка – золота нагорода на дистанції 400 м вільним стилем

Семененко Ярослав – золота нагорода на дистанції 50 м на спині

Пойда Ірина – золота нагорода на дистанції 50 м на спині

Денисенко Ярослав - срібна нагорода на дистанції 100 м батерфляєм

Сербін Михайло – бронзова нагорода на дистанції 100 м батерфляєм

Гриненко Богдан – бронзова нагорода на дистанції 100 м на спині

Естафета 4х50 м змішана 20 балів – бронзова нагорода. Склад команди - Остапченко Денис, Коржова Вероніка, Комаров Олександр, Пойда Ірина.

Чемпіонат Європи із параплавання-2024