Вісім медалей здобули українські параплавці у третій день чемпіонату Європи-2024

Українська команда із параплавання здобула ще вісім медалей на третій день Чемпіонату Європи-2024, який триває у португальській Мадейрі.
Про це пише Суспільне спорт та пресслужба Національного комітету спорту інвалідів України.
Зазначається, що українська команда завоювала ще вісім нагород: два "золота", чотири "срібла" та дві "бронзи".
В результаті "синьо-жовті" посідають проміжне друге місце в медальному заліку. Наша команда поступається тільки Італії, яка має 30 нагород (12+12+6).
Медалі України на ЧЄ-2024 з параплавання на третій день здобули:
- "Золото": Антон Коль (100 м, спина, клас S1), Олександр Комаров (50 м, батерфляй, S5)
- "Срібло": Василь Крайник (100 м, брас, SB14), Данило Чуфаров (100 м, брас, SB11), Олексій Вірченко, Денис Остапченко, Данило Семенихін, Вероніка Коржова та Ірина Пойда (змішана естафета 4x50 м, комплекс)
- "Бронза": Роман Бондаренко (100 м, спина, S2), Марина Вербова (150 м, комплекс, SM4)
Загалом за три дні змагань Україна має вже 29 медалей: 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових. Лідеркою української команди наразі є Ірина Пойда, в якої на рахунку два особисті "золота" та дві "бронзи" в естафеті.
- Трусов Андрій – золота нагорода на дистанції 400 м вільним стилем
- Коржова Вероніка – золота нагорода на дистанції 400 м вільним стилем
- Семененко Ярослав – золота нагорода на дистанції 50 м на спині
- Пойда Ірина – золота нагорода на дистанції 50 м на спині
- Денисенко Ярослав - срібна нагорода на дистанції 100 м батерфляєм
- Сербін Михайло – бронзова нагорода на дистанції 100 м батерфляєм
- Гриненко Богдан – бронзова нагорода на дистанції 100 м на спині
- Естафета 4х50 м змішана 20 балів – бронзова нагорода. Склад команди - Остапченко Денис, Коржова Вероніка, Комаров Олександр, Пойда Ірина.
Чемпіонат Європи із параплавання-2024
- Відкритий чемпіонат Європи з паралімпійського плавання зібрав 435 спортсменів з 50 країн світу. Це вже треті змагання з паралімпійського плавання у Мадейрі, що проходять в Funchal Olympic Pools Complex.
- Україну на цьому важливому міжнародному спортивному форумі представляє 45 спортсменів: 27 - з ураженнями опорно-рухового апарату, 16 з порушеннями зору та 2 - з порушеннями розумового і фізичного розвитку.
- Цей чемпіонат стане найважливішим етапом у здобутті ліцензій на Паралімпіаду-2024. У пара збірної з плавання вже є 37 ліцензій, які були здобуті на змаганнях чемпіонату світу-2023 та міжнародних спортивних турнірах (Світові Серії з плавання).