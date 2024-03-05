Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у кваліфікації на чемпіонат Європи-2025

Кваліфікація чемпіонату Європи-2025 серед жінок у новому форматі триватиме з квітня до грудня поточного року.

Жіноча збірна України з футболу дізналась суперниць у кваліфікації на ЧЄ-2025

Сьогодні, 5 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування на кваліфікацію на чемпіонат Європи-2025 серед жінок для ліг А, В і С.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

“Кваліфікація чемпіонату Європи-2025 серед жінок у новому форматі триватиме з квітня до грудня поточного року й вирішуватиме, які 15 команд приєднаються до господарки, Швейцарії”, - йдеться у повідомленні.

Під час жеребкування українки перебували в третьому кошику.

Підопічні Володимира Пятенка потрапили до групи В4, де гратимуть зі збірними Уельсу, Хорватії та Косова.

Ліга А

Група А1: Нідерланди, Італія, Норвегія, Фінляндія.

Група А2: Іспанія, Данія, Бельгія, Чехія.

Група А3: Франція, Англія, Швеція, Ірландія.

Група А4: Німеччина, Австрія, Ісландія, Польща.

Ліга В

Група В1: Швейцарія, Угорщина, Туреччина, Азербайджан.

Група В2: Шотландія, Сербія, Словаччина, Ізраїль.

Група В3: Португалія, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія, Мальта.

Група В4: Уельс, Хорватія, Україна, Косово.

Ліга С

Група С1: Білорусь, Литва, Кіпр, Грузія.

Група С2: Словенія, Латвія, Північна Македонія, Молдова.

Група С3: Греція, Чорногорія, Андорра, Фарерські о-ви.

Група С4: Румунія, Болгарія, Казахстан, Вірменія.

Група С5: Албанія, Естонія, Люксембург.

Розподіл путівок на Євро-2025 відбуватиметься за підсумками наступного лігового циклу. В ньому команди виступлять у групах по чотири або три команди (Ліга С). До фінального турніру відразу потраплять вісім найкращих команд у Лізі A (перші й другі місця). Там вони складуть компанію країні-організатору, Швейцарії.

Ще сім перепусток, що залишилися, буде розіграно у двох раундах плей-офф.