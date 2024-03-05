Українські шаблістки вибороли “срібло” на етапі Кубку світу в Афінах

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях

Українські шаблістки завершили черговий етап Кубка світу в Афінах зі срібною нагородою у командних змаганнях.

Про це повідомила пресслужба Федерація фехтування України.

Друге місце на турнірі виборола жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Юлії Бакастової й Аліни Комащук.

У фіналі українські фехтувальниці зустрілись із француженками, які є першим номером світового рейтингу FIE у командній першості. Французькі шаблістки здобули перемогу з рахунком 45:30.

Перед тим українські шаблістки виграли в Китаю (45:30), після чого вибили з боротьби Угорщину (45:31), а завдяки перемозі над Болгарією (45:34) вийшли до фіналу.

Останній етап у межах олімпійської кваліфікації до Парижа-2024 відбудеться 15-17 квітня на Кубку світу в бельгійському Сінт-Нікласі. Тоді й стануть відомі всі володарки командних путівок на Ігри.

Як повідомляє “Укрінформ”, Україна піднялася з п'ятого місця на четверте у світовому рейтингу жіночих збірних з фехтування на шаблях. Таким чином Україна достроково гарантувала собі участь в Олімпіаді-2024.