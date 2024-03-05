>
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
Шмигаль анонсував ліквідацію третини міністерств та створення Центру Уряду
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет
Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною
Після зустрічі зі заступником Лаврова китайський дипломат заговорив про потребу переговорів між РФ і Україною
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Українські шаблістки вибороли “срібло” на етапі Кубку світу в Афінах

Таким чином українські фехтувальниці отримали олімпійську ліцензію.

Українські шаблістки вибороли “срібло” на етапі Кубку світу в Афінах
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях
Фото: Пресслужба Федерація фехтування України

Українські шаблістки завершили черговий етап Кубка світу в Афінах зі срібною нагородою у командних змаганнях. 

Про це повідомила пресслужба Федерація фехтування України.

Друге місце на турнірі виборола жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Юлії Бакастової й Аліни Комащук.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У фіналі українські фехтувальниці зустрілись із француженками, які є першим номером світового рейтингу FIE у командній першості. Французькі шаблістки здобули перемогу з рахунком 45:30.

Перед тим українські шаблістки виграли в Китаю (45:30), після чого вибили з боротьби Угорщину (45:31), а завдяки перемозі над Болгарією (45:34) вийшли до фіналу.

Останній етап у межах олімпійської кваліфікації до Парижа-2024 відбудеться 15-17 квітня на Кубку світу в бельгійському Сінт-Нікласі. Тоді й стануть відомі всі володарки командних путівок на Ігри.

Як повідомляє “Укрінформ”, Україна піднялася з п'ятого місця на четверте у світовому рейтингу жіночих збірних з фехтування на шаблях. Таким чином Україна достроково гарантувала собі участь в Олімпіаді-2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies