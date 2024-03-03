Українська тенісистка Марта Костюк вперше вийшла у фінал турніру WTA 500

21-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500, який проходить у Сан-Дієго. У півфіналі змагань спортсменка перемогла п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу з США. Це її найбільша перемога у кар’єрі. Нею вона перервала серію із семи поспіль поразок тенісисткам з першої "п'ятірки".

Про це пише Суспільне Спорт.

Зазначається, що Костюк, яка зараз є 34-тою у рейтингу WTA, стартувала на турнірі у Каліфорнії з перемоги над американкою Енн Лі (2:1). У другому колі за підсумками двох сетів Марта вибила австралійку Тайлу Престон, а у чвертьфіналі у трьох партіях пройшла "нейтральну" росіянку Анастасію Павлюченкову.

З Джессікою Пегулою, що проводила перший турнір після Australian Open-2024, Костюк зустрілась утретє в кар'єрі. Перші два матчі – в Цинциннаті у 2022 році та на Australian Open-2023 – виграла американка.

Костюк здобула перемогу за 1 годину та 37 хвилин. Марта припустилась одразу дев'яти подвійних помилок, однак натомість виграла 73% розіграшів на своїй першій подачі і виконала 26 віннерів при 23 невимушених помилках.

"Навіть не знаю, як зуміла перевернути хід матчу. Мені здається, що я просто трохи поспішала на початку гри, вибирала неправильні атакувальні удари. Обіграти тенісистку з топ-5 набагато складніше, ніж з топ-10, оскільки дівчата з топ-5 зазвичай набагато стабільніші. Це надзвичайно особлива і важлива перемога. Перед цим я двічі програла Джесс, тому емоції, безперечно, хороші", – сказала Костюк після півфіналу.

Українська тенісистка вдруге у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA та вперше – на рівні категорії 500, адже минулого року Костюк виграла дебютний титул WTA 250 в Остіні.

У фіналі турніру в Сан-Дієго Марта зіграє проти британки Кеті Бултер (№49 WTA). Тенісистки упершу зустрінуться на рівні основного туру.

У режимі реального часу Костюк піднялась на 28-ме місце у світовому рейтингу — це повторення її особистого рекорду.Фінал турніру в Сан-Дієго Костюк – Бултер відбудеться у ніч на понеділок, 4 березня. Орієнтовний початок о 01:00 за Києвом.