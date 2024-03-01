Україна отримала “золото” на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Збірна України здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби серед дорослих.
Про це повідомляє “Суспільне.Спорт”.
Перше місце в змішаному турнірі з пневматичного пістолета посіли Олена Костевич і Олег Омельчук. Змагання відбувались на відстані 10 метрів.
В фіналі суперниками українців стали австрійці Сільвія Штайнер та Рікард Цехмейстер. Вони ставали чемпіонами світу-2022 в цій дисципліні.
Друга українська пара у цих змаганнях, Юлія Ісаченко та Віктор Банькін, показали 22-й результат.
- Стрільці з Дніпропетровщини вибороли “золото” на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині.