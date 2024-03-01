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Україна отримала “золото” на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

В фіналі суперниками українців були австрійці Сільвія Штайнер та Рікард Цехмейстер.

Україна отримала “золото” на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Олена Костевич та Олег Омельчук
Фото: Скріншот

Збірна України здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби серед дорослих.

Про це повідомляє “Суспільне.Спорт”.

Перше місце в змішаному турнірі з пневматичного пістолета посіли Олена Костевич і Олег Омельчук. Змагання відбувались на відстані 10 метрів.

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В фіналі суперниками українців стали австрійці Сільвія Штайнер та Рікард Цехмейстер. Вони ставали чемпіонами світу-2022 в цій дисципліні.

Друга українська пара у цих змаганнях, Юлія Ісаченко та Віктор Банькін, показали 22-й результат.

  • Стрільці з Дніпропетровщини вибороли “золото” на чемпіонаті Європи серед юніорів в Угорщині.
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