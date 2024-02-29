Ліга Чемпіонів: бій за чвертьфінал

«Баварія» – «Лаціо»

Фото: EPA/UPG

У Римі відбувся перший матч цієї пари. Перед матчем однозначним лідером була «Баварія». Однак «Лаціо» дав гідну відсіч команді з Німеччини. Команда Тухеля програла «біло-блакитним» з мінімальним рахунком 1:0. Наступний матч з італійцями на домашній арені через дискваліфікацію пропустить французький захисник мюнхенської «Баварії» Дайо Упамекано. Також через травми команді не зможуть допомогти Коман, Марушич, Саша Бой, Мазрауї, Бюхман, Сарр.

У Бундеслізі «Баварію» вже другий рік поспіль переслідують великі проблеми. І якщо минулого сезону дортмундська «Боруссія» подарувала мюнхенцям золото наприкінці сезону, то зараз «Баєр» не налаштований цього робити. Після численних поразок в чемпіонаті Німеччини та ЛЧ керівництво клубу прийняло рішення припинити контракт з німецьким наставником по завершенню поточного сезону, зазначаючи, що такі зміни матимуть позитивний вплив на команду. Наразі «Баварія» посідає друге місце в чемпіонаті Німеччини та відстає від лідера на 8 очок.

У Серії А «Лаціо» посідає восьме місце з 40 очками в активі.

Тож чи оформить «Баварія» камбек проти італійського клубу?

Експерти Favbet упевнені, що так.

«Реал» Сосьєдад – ПСЖ

Фото: https://www.psg.fr/

Попередній виїзний матч «Реал Сосьєдад» програв з рахунком 0:2. Попри пресинг який створювали іспанці, французи мали відчутну перевагу і забили двічі. Однак, команді Енріке все ж треба бути обачним, адже на домашній арені «Аноета» та зі своїми вболівальниками «Реал Сосьєдад» намагатиметься нав'язувати свою боротьбу у грі за вихід у чвертьфінал.

Але все ж «Реал Сосьєдад» перебуває не у найкращій формі, порівнюючи їх запал у груповому етапі турніру. У Ла Лізі «Сосьєдад» посідає лише сьоме місце та має у своєму активі 40 очок. Також у басків є кадрові проблеми, щонайменше троє захисників травмовані та не зможуть зіграти у вівторок, 5 березня.

Натомість ПСЖ є лідером свого чемпіонату з 54 очками, маючи відрив в 11 пунктів від найближчого переслідувача, ФК «Брест».

Маючи перевагу у два забитих м'ячі у першому матчі шанси парижан вийти в 1/4 є значно більшими.

Хоч шанси команд на матч експерти Favbet оцінюють як рівні.

Реал Мадрид – Лейпциг

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Перша зустріч команд завершилась перемогою «Реала» з рахунком 0:1. Попри сильний пресинг та володіння м'ячем від господарів поля, «вершковим» все ж вдалось забити на 48-й хвилині. Андрій Лунін провів чудовий матч та відзначився 9-а сейвами.

На «Сантьяго Бернабеу» «Реал» буде очевидним фаворитом. До того ж приємною новиною для мадридців стало повернення центрального захисника Рюдігера, який був відсутній через травму. Однак у матчі-відповіді команді не зможе допомогти нападник Джуд Белінгем. Також до лазарету травмованих додався іспанський футболіст Хоселу, який зазнав травми на одному з тренувань вершкових перед матчем з «Севільєю».

Команда Марко Розе наразі посідає п'яте місце в Бундеслізі (40 очок). І попри великі кадрові втрати «вершкових», «РБ Лейпциг» повинен готуватися до напруженого поєдинку.

Прогноз Favbet – безсумнівна перемога «Реалу».

«Манчестер Сіті» – «Копенгаген»

Фото: https://twitter.com/ManCity

Перший матч команди провели у Копенгагені, який завершився з розгромним рахунком містян – 1:3. Як і передбачалося раніше «Манчестер Сіті» є беззаперечним лідером цієї пари, оскільки ФК «Копенгаген» об’єктивно є однією з найслабших команд, що зуміли вийти до плей-оф ЛЧ.

«Копенгаген» потрапив в 1/8 турніру з другого місця групи A змагаючись з «Манчестер Юнайтед», «Баварією» і «Галатасараєм». Чудове досягнення, але пройти “Сіті” майже неможливо. Тож, очікуємо команду Пепа Гвардіоли у чвертьфіналі.

«Арсенал» – «Порту»

Фото: EPA/UPG

Перший матч у Португалії завершився максимально неочікувано. Попри максимальний пресинг та контроль м'яча, команда Мікеля Артети не завдала жодного удару у площину воріт, а «Порту» натомість у додатковий час на 90+4 хвилині оформив камбек та забив у ворота «Арсеналу». Тож у Лондон португальці завітають хоч з мінімальною, але відчутною перевагою, проте «Арсенал» на домашній арені буде боротися за вихід у чвертьфінал. Лондонці кілька років не брали участі у вирішальних стадіях ЛЧ і зроблять усе, щоб це намір це виправити.

«Каноніри» перебувають у гонитві за золотом АПЛ. Наразі вони посідають третє місце в турнірній таблиці, відстаючи від чинного чемпіона ЛЧ та Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» лише на одне очко та на два від лідера – «Ліверпуля».

«Порту» відстає від «Бенфіки» в чемпіонаті Португалії, на 9 очок.

Прогноз експертів Favbet – впевнена перемога «Арсенала».

«Барселона» – «Наполі»

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona

Чинних чемпіонів Іспанії та Італії у нинішньому сезоні переслідують суцільні кризи. «Наполі» вже втретє змінив тренера. Наставник «Барси» Хаві оголосив про відхід із клубу наприкінці травня.

Попри невдалий сезон «Барселона» провела вже шість безпрограшних матчів тож все ще може показати справжній бій, тим паче у стрій каталонців повернувся основний голкіпер команди Марк-Андре тер Штеґен.

У першому матчі команди не виявили сильнішого, тож матч завершився з рахунком 1:1. А це означає, що матч-відповідь буде по-справжньому бойовим. Прогноз Favbet – перемога каталонців.

«Боруссія» Дортмунд – ПСВ

Фото: https://twitter.com/PSV

Великою несподіванкою для дортмундців стала нічия в Ейндховені. Команда Петера Боша показала гідну гру та знищила очікування «Боруссії» про «легкого суперника». 20 лютого матч завершився нічиєю – 1:1.

У чемпіонаті Нідерландів ПСВ лідирує з великим відривом, «Боруссія» Дортмунд йде четвертою у Бундеслізі. Дортмундці переважають в якості виконавців, ПСВ має перевагу у тактиці. Тож, як у випадку з «Барселоною» та «Наполі» однозначного лідера у цій парі немає.

На думку експертів Favbet, кращі шанси має «Боруссія».

«Атлетіко» Мадрид – «Інтер»

Фото: https://twitter.com/Atleti

Чудова пара, яка показала нам цікаву гру на «Сан-Сіро» у першому матчі. Сильнішим виявився «Інтер», на 79-й хвилині Арнаутович вразив ворота мадридців.

Команда Сімоне Індзагі показує симпатичний футбол і лідирує в чемпіонаті Італії. Також «нерадзуррі» мають серію з 13 безпрограшних матчів.

«Атлетіко» не дуже стабільний, але періодично видає чудові матчі. У Ла Лізі мадридці посідають четверте місце та відстають від «Реалу» на 13 очок.

Лідер «матрацників» Антуан Грізманн, проводить один із найкращих сезонів у кар'єрі, однак допомогти команді у матчі-відповіді він не зможе через розтягнення зв'язок на гомілковостопному суглобі.

Попереду нас чекає протистояння не лише гравців на полі, а й двох амбітних наставників на тренерських містках.

На думку експертів, шанси команд практично рівні.