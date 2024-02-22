Ліга чемпіонів: драматична перемога "Порту", нічия на "Стадіо Дієго Марадона"

У футбольній Лізі чемпіонів останні чотири команди розпочали свої виступи у плей-оф. Кривдник "Шахтаря" на груповому етапі "Порту" приймав лондонський "Арсенал". А "Наполі" та "Барселона" визначали, хто з двох клубів, за які виступав Дієго Марадона, сильніший - на стадіоні імені легендарного аргентинця.

Як повідомляє УЄФА, повернення "Арсенала" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після тривалої перерви видалося невдалим. Команда Олександра Зінченка пропустила єдиний гол на четвертій компеснованій хвилині до другого тайму - домашню публіку у Порту потішив Галено. Сам українець не потрапив до заявки на гру через травму. 0:1 - підопічні Мікеля Артети змушені будуть відіграватися вдома.

У Неаполі голів було більше - але лише на один. По перерві поляк Роберт Левандовський вивів "Барселону" вперед, але нігерійський форвард Віктор Осімхен нівелював цю перевагу. 1:1 - хороший рахунок для максимальної інтриги у матчі-відповіді.