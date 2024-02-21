Участь у змаганнях взяли 2442 спортсмени з 24 країн.

Найбільше збірна здобула золотих нагород - 17. Також здобули 12 срібних та 14 бронзових.

Про таке повідомив Комітет молоді і спорту Верховної ради.

У хорватському загеребі відбувся Кубок Європи із кікбоксингу WAKO, на якому українські спортсмени здобули 43 нагороди.

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