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43 нагороди виборола збірна України з кікбоксингу WAKO на Кубку Європи

Найбільше збірна привезла золотих медалей - 17.

43 нагороди виборола збірна України з кікбоксингу WAKO на Кубку Європи
Українські кікбоксери здобули на ЧЄ 43 нагороди
Фото: Комітет молоді і спорту Верховної ради

У хорватському загеребі відбувся Кубок Європи із кікбоксингу WAKO, на якому українські спортсмени здобули 43 нагороди. 

Про таке повідомив Комітет молоді і спорту Верховної ради. 

Найбільше збірна здобула золотих нагород - 17. Також здобули 12 срібних та 14 бронзових.

Українські кікбоксери на Кубку Європи
Фото: Комітет молоді і спорту ВР
Українські кікбоксери на Кубку Європи
Українські кікбоксери на Чемпіонаті Європи
Фото: Комітет молоді і спорту ВР
Українські кікбоксери на Чемпіонаті Європи

Участь у змаганнях взяли 2442 спортсмени з 24 країн. 

Серед дорослих володарями нагород стали:

  • "Золото": Данило Стрілець, Аліна Мартинюк,  Дмитро Ломага, Павло Замятін.
  • "Срібло": Артур Федак.
  • "Бронза": Аніта Ходєєва, Олександра Нечипоренко, Павло Замятін.
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