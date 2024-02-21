У хорватському загеребі відбувся Кубок Європи із кікбоксингу WAKO, на якому українські спортсмени здобули 43 нагороди.
Про таке повідомив Комітет молоді і спорту Верховної ради.
Найбільше збірна здобула золотих нагород - 17. Також здобули 12 срібних та 14 бронзових.
Участь у змаганнях взяли 2442 спортсмени з 24 країн.
Серед дорослих володарями нагород стали:
- "Золото": Данило Стрілець, Аліна Мартинюк, Дмитро Ломага, Павло Замятін.
- "Срібло": Артур Федак.
- "Бронза": Аніта Ходєєва, Олександра Нечипоренко, Павло Замятін.