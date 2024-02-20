​"Шахтар" проводитиме домашні матчі у Львові з уболівальниками

Донецький футбольний клуб "Шахтар" офіційно повідомив про те, що домашні матчі команди в другій частині нинішнього сезону відбуватимуться з глядачами - на трибунах стадіона "Арена Львів", куди допускатимуться приблизно 500 глядачів.

Про це повідомила пресслужба ФК у Telegam.

Зазначається, що весь дохід від продажу квитків клуб вирішив спрямувати на соціальні проєкти та благодійність.

Розподіл доступної квоти квитків виглядатиме так:

20% безкоштовних квитків для військових;

40% рublic-квитків (усі кошти з продажу підуть на ЗСУ);

20% VIP-квитків (усі кошти з продажу підуть на ЗСУ);

20% квитків для технічного персоналу та учасників змагань.

"Безпека глядачів та прозора система розподілу квитків – головний пріоритет клубу під час проведення матчів", - наголосили у пресслужбі.

Перший домашній матч у весняній частині сезону "Шахтар" проведе 3 березня проти "Кривбасу".

У 2014-16 роках через війну та окупацію Донецька росіянами стадіон "Арена-Львів" став тимчасовою домашньою ареною донецького "Шахтаря". Донеччани проводили тут також матчі Ліги чемпіонів.