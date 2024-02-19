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Перший матч УПЛ "Олександрія" – "Шахтар" відбудеться за присутності глядачів

Відновлення сезону в українській Прем'єр-лізі з футболу.

Перший матч УПЛ "Олександрія" – "Шахтар" відбудеться за присутності глядачів
Фото: https://twitter.com/FCShakhta

Після "Вереса" дозвіл на допуск глядачів на домашні матчі від місцевої військової адміністрації отримав ФК "Олександрія". Тож матч 18-го туру української Прем'єр-ліги між "Олександрією" та донецьким "Шахтарем" пройде з уболівальниками на трибунах, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в ЗМІ.

За інформацією джерела, "Олександрія" одержала від місцевої військової адміністрації дозвіл частково відкрити трибуни під час ігор. На матчі дозволили пропускати до 1200 глядачів.

Поєдинок "Олександрія" – "Шахтар" стане першим для команд у чемпіонаті України після зимової паузи. 

Він відбудеться в понеділок, 26 лютого й на прохання гостей розпочнеться о 13:00.

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