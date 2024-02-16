Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький підписав новий контракт з італійською "Перуджою"

Український волейболіст Олег Плотницький підписав новий контракт з одним із провідних клубів чемпіонату Італії, "Перуджою", повідомляє Суспільне Спорт.

Нова угода Плотницького та "Перуджи" розрахована до 2026 року. Продовження контракту з 26-річним українцем відбулося на фоні підписання нових угод з іншими гравцями команди, зв'язуючим Сімоне Джаннеллі та центральним блокуючим Роберто Руссо.

У складі "Перуджи" Плотницький виступає з 2019 року, це його друга команда в елітному дивізіоні чемпіонату Італії. Перед цим він у період 2017-2019 років грав за "Монцу".

"За всі ці роки тут багато чого відбулося. Прибув у "Перуджу" у 2019 році й тепер відчуваю себе перуджанином, наче вдома. Відчуття, яке мені справді подобається, як і той факт, що я продовжив знову контракт з клубом. Відчуваю велику довіру з боку президента клубу і можу лише подякувати йому за це. Можу бути лише щасливим від цього, бо це знак, що я зростаю та рухаюся правильним шляхом", – сказав капітан збірної України з волейболу після підписання контракту.