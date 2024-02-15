​Перша сенсація в 1/8 ЛЧ — перемога «Лаціо» і страждання ПСЖ у матчі з «Реалом Сосьєдад»

У груповому етапі ПСЖ не зміг зайняти першу сходинку в таблиці, пропустивши вперед «Боруссію Дортмунд». Тож у жеребкуванні отримав непростого суперника — «Реал Сосьєдад». Той лише втретє грає у єврокубковому турнірі, але може похвалитися найкращою захисною лінією: команда пропустила на груповій стадії ЛЧ лише двічі.

Фото: https://www.psg.fr/

Від початку гри іспанці впевнено пресингували, ганяючи гравців ПСЖ на власній половині поля. Одразу створили й небезпечний момент: центрфорвард Андре Сілва після високого відбору досить небезпечно пробив з-поза штрафного, однак м'яч пролетів повз ворота, поруч зі стійкою.

Натомість команда Луїса Енріке розпочала поєдинок у спокійному режимі, сподіваючись використати вільний простір за рахунок швидких гравців — Мбаппе і Дембеле. Єдиним ударом у площину воріт у першому таймі за парижан відзначився Мбаппе. Він стрімко вибіг у штрафний і пробив — від гола гостей врятував фантастичний сейв Реміро. На 45-й хвилині футболіст «Реала Сосьєдад» Меріно був близьким до взяття воріт, однак потужним дальнім ударом влучив у поперечину.

Після перерви ПСЖ усе ж продавив неймовірний захист іспанців. На 58-й хвилині парижани відкрили рахунок. Після подачі з кутового Маркіньос невдало пробив головою, але Мбаппе на дограванні вивів команду вперед — 1:0. Після мінімальної переваги «червоно-сині» покращили контроль м'яча, а баски «підсіли». Мбаппе мав шанс оформити дубль, однак воротар знову врятував «Реал Сосьєдад»: дотягнувся до м'яча й таки відбив його в поперечину.

На 66-й хвилині Іманоль Альгуасіль випустив на поле росіянина Арсена Захаряна, з яким влітку підписали контракт до 2029 року. Таке підсилення не зарадило, «Реал Сосьєдад» пропустив удруге. На 70-й хвилині вінгер Баркола сам на сам обійшов захисника Траоре й прокинув м'яч повз голкіпера в сітку — 2:0.

Тож аби вийти у наступну стадію плей-оф, через три тижні «біло-сині» мусять показати чудовий перфоманс на домашній арені «Аноета».

Фото: https://www.psg.fr/

Після поєдинку наставник ПСЖ Луїс Енріке емоційно прокоментував: «Боже мій, як нам довелося страждати. Я хочу привітати «Реал Сосьєдад», який є чудовою командою і чудово змагався. Я був дуже схвильований, коли вийшов проти іспанців, вони добре домінували в першому таймі. Про матч-відповідь я ще навіть не можу нічого сказати».

Іманол Альгуасіль, тренер «Реала» був налаштований оптимістичніше: «У другому таймі, гадаю, ми могли пропустити більше, ніж 2:0. Тому задоволений тим, що пропустили лише два м'ячі. Я думаю, що якщо вдома гратимемо так, як у першому таймі сьогодні, то в нас будуть нагоди. Ми зможемо вистояти, конкурувати і створити для Парижа справжні труднощі».

Сенсаційна подія у ЛЧ: «Баварія» показала бездарну гру

«Лаціо» приймав мюнхенську «Баварію» на Олімпійському стадіоні в Римі. Востаннє команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Тоді в обох матчах «Баварія» перемогла (1:4, 2:1).

Абсолютні аутсайдери Серії А не мали шансів у боротьбі з титулованою командою Томаса Тухеля, яка в міжсезоння придбала чудового нападника Гаррі Кейна. Навіть попри численні травми гравців «Баварії» (Коман, Гнабрі, Девіс і Лаймер), саме команда з Німеччини була однозначним лідером у цій парі. І, здавалось би, які в них можуть бути проблеми з проходженням «Лаціо». Однак ні, римляни дали бій німцям і перемогли.

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

Із початку «Баварія» була активно налаштована, пресингувала й наступала, проте Мауріціо Саррі наситив оборону, і це стало справжньою проблемою для мюнхенців: на флангах були активними Сане й Мусіала, великою кількістю довгих передач відзначився Кімміх, цікаво забігав Кейн, але обороні римлян було на це байдуже. Перший тайм минув на рівних.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

Одразу після свистка «Лаціо» теж отримав шанс пробити по воротах. Нападник Густав Танг Ісаксен знайшов шпарину в обороні противника й вискочивши віч-на-віч з Ноєром. Голкіпер скоротив дистанцію та вибив удар данця низом.

Уже на 67-й хвилині «Лаціо» знову вибіг у контратаку: Іммобіле відпасував на Ісаксена, а коли спробував пробити, йому в ногу відкритими шипами влетів Дайот Упамекано. За що арбітр без вагань показав півзахисникові «Баварії» червоне світло та вказав на 11-метрову позначку.

Чіро Іммобіле реалізував пенальті й вивів свою команду вперед — 1:0. Це восьмий гол нападника в останніх восьми домашніх матчах Ліги чемпіонів.

Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

Пізніше футболісти «Лаціо» організували ще декілька моментів. «Баварці», хоч і в меншості, з поразкою не змирилися і продовжили атакувати. Та забити не змогли. Матч так і закінчився мінімальною перемогою господарів (1:0).

Мауріціо Саррі після поєдинку схвально відгукнувся про гру своєї команди: «Це перемога зусиль, моментів страждання. Є задоволення від того, що ми перемогли одну з найсильніших команд Європи, але є і жаль, тому що рахунок міг бути більшим. Мені сподобалася компактність і дух команди; ми рухалися одним мозком, і це важливо. Знали, що будуть складні моменти, але також і можливості, і ми скористалися однією з них».

А Томас Тухель не приховував гніву: «Ми розчаровані й злі через поразку. Я думаю, що ми програли гру, я не впевнений, що "Лаціо" виграв її. Не знаю, чому втратили впевненість у другому таймі, але ми програли, а потім відстали. Не можу пояснити, тому що казали команді, щоб зберігала інтенсивність і була ще сміливішою. Але ми, здавалося, втратили обличчя на початку тайму».

Німецькі медіа пишуть, що звільнення Тухеля цілком ймовірне, якщо «Баварія» не вийде до чвертьфіналу.