​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд

Ми ж коротко пробіжимося по прогнозах на матчі цього тижня.

За головний футбольний трофей планети (так, ми знаємо, що є Чемпіонат світу, та все ж) змагаються 16 команд. Є очевидні фаворити – 14-разовий переможець турніру «Реал Мадрид», чинний переможець «Манчестер Сіті», майже ідеальна машина для перемог, «Баварія» з Мюнхена, блискучий «Парі Сен-Жермен». А є й майже гарантовані аутсайдери на кшталт «Реал Сосьєдад» чи ФК «Копенгаген». Але це футбол, тому може статися всяке…

Матчі 1/8 фіналу

Вівторок, 13 лютого:

22.00 «Копенгаген» – «Манчестер Сіті»

22.00 «РБ Лейпциг» – «Реал»

Де дивитися: сервіс MEGOGO

(матчі-відповіді: середа, 6 березня).

Середа, 14 лютого:

22.00 «Лаціо» – «Баварія» Мюнхен

22.00 «Парі Сен-Жермен» – «Реал» Сосьєдад

Де дивитися: сервіс MEGOGO

(матчі-відповіді: вівторок, 5 березня).

«Копенгаген» – «Манчестер Сіті»

Фото: https://twitter.com/ManCity Пеп Гвардіола поїхав у Копенгаген за перемогою

Досі «Копенгаген» лише раз брав участь у плей-офф Ліги чемпіонів – у сезоні 2010-11, , коли вибули в 1/8 фіналу від «Челсі». Зараз клуб перебуває не у найкращій кондиції: на зимову перерву в данській Суперлізі пішов лише третім. «Копенгаген» також не зміг перемогти «Сіті» в чотирьох попередніх зустрічах у всіх турнірах. Вони двічі програли і двічі зіграли внічию.

Натомість «Манчестер Сіті» явно прагне продовжити свою восьмиматчеву переможній серії в Лізі чемпіонів, що наразі є найдовшою серією будь-якої англійської команди в історії турніру.

У Копенгагені «городяни» зіграють без Лерагера, який отримав червону картку в останній грі групового етапу проти «Галатасарая» та все ж підопічні Пепа Гвардіоли навряд чи поїдуть додому без перемоги. Експерти Favbet оцінюють шанси городян на перемогу у 77%.

«РБ Лейпциг» – «Реал»

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig РБ Лейпціг готується дати бій одній з кращих команд світу

Матч на «Ред Булл Арена Лейпциг» гарантовано стане окрасою цього етапу турніру.

Господарі посіли друге місце в турнірній таблиці групи В, двічі програвши на груповому етапі проти чинного чемпіона «Манчестер Сіті». «Реал» же отримав 100% результат на груповому етапі та став переможцями групи С.

Наразі ці дві команди двічі зустрічалися в Лізі чемпіонів УЄФА, обидві зустрічі відбулися на груповому етапі минулого сезону. Обидві команди здобули домашні перемоги, включаючи тріумф «Лейпцига» з рахунком 3:2 і перемогу «Мадрида» з рахунком 2:0.

«РБ Лейпциг» здобув переконливі результати в останніх дев’яти домашніх іграх у всіх турнірах, здобувши сім перемог і зазнавши двох поразок.

«Реал Мадрид» цього сезону зазнав лише двох поразок у виїзних іграх, причому обидві поразки припали на «Атлетіко Мадрид».

«Лейпциг» забивав щонайменше двічі в чотирьох з останніх шести домашніх ігор у Лізі чемпіонів, записавши чотири перемоги. «Реал» здобув п’ять перемог в останніх шести виїзних іграх у змаганнях, забивши принаймні двічі в п’яти іграх за цей період.

«Лейпциг» вийде на матч майже без втрат, лише участь Амаду Хайдара викликає сумніви через травму коліна. Карло Анчелотті доведеться обійтися без найкращого бомбардира Джуда Беллінгема під час поїздки до Німеччини, оскільки він отримав травму щиколотки під час перемоги над «Жироною». Та все ж королівський клуб не програв в останніх п'яти іграх, забивши 12 голів і пропустивши чотири рази. Вони виграли вісім із останніх 10 виїзних ігор у всіх турнірах. Експерти Favbet оцінюють шанси на перемогу «Реала» у 44%, «РБ Лейпциг» – 30%.

Фото: diariogol.com Андрій Лунін

І, звісно ж, вболіваємо за нашого Андрія Луніна!

Лаціо» – «Баварія» Мюнхен

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Мюнхенська «Баварія» не програвала в останніх 12 матчах проти італійських команд і виграла останні п’ять із цих протистоянь. У Лізі чемпіонів «Баварія» виграла 13 з 17 ігор, програвши лише раз.

Чи зможе «Лаціо» змінити таку статистику і зупинити баварську машину?

Римський клуб вкрай важко перемогти удома: на «Стадіо Олімпіко» цього сезону вони зазнали лише однієї поразки – проти лідера Серії А, «Мілана». Домашня форма «Лаціо» надзвичайно вражаюча, і їхні результати в обороні разом із талантом атакуючої команди, включаючи Чіро Іммобіле, який забив вісім голів у своїх останніх 11 матчах у Лізі чемпіонів, припускають, що у них може бути достатньо, щоб перешкодити «Баварії» здобути перемогу. Втім, експерти Favbet прогнозують, що німецька команда таки тріумфуватиме: 57% шансів на перемогу проти 19% у римлян.

«Парі Сен-Жермен» – «Реал» Сосьєдад

Фото: witter.com/PSG_inside Роздягальня готова до важливого матчу

«ПСЖ» воліє продовжити свою 16-матчеву серії без поразок у всіх змаганнях та 13-матчеву серію на власному стадіоні. На матч Ліги Чемпіонів у парижан гарантовано вийде Кіліан Мбаппе, однак не зможуть зіграти Нуну Мендеш таМілан Шкріняр.

Підопічні Іманола Альгуасіла, натомість, не виграли в жодному з попередніх чотирьох матчів у всіх змаганнях і не зуміли забити в жодному з останніх чотирьох поєдинків.

До того ж, «Реал Сосьєдад» через травми втратив Арітца Елустондо, Карлоса Фернандеса, Мартіна Меркеланца та орендованого в «Арсеналу» Кірана Тірні.

Чи буде цей матч за таких умов грою в одні ворота? Сподіваємося, що ні. Експерти Favbet оцінюють шанси команд як 57% проти 18%.