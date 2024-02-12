​Жорстока помста «Арсеналу»

Українець Олександр Зінченко, який грає на позиції лівого захисника, був поза заявкою на матч з «молотобійцями»: раніше він отримав ушкодження литкового м'яза в матчі проти «Ліверпуля». У цьому поєдинку замість нього зіграв Якуб Ківьор.

Перші 30 хвилин «Вест Гем» нав'язував чудову боротьбу команді Артети й мав великі шанси обіграти «Арсенал».

Фото: https://www.arsenal.com/

Проте вже на 32-й хвилині Вільям Саліба відкрив рахунок у матчі, забивши головою після подачі з кутового Деклана Райса. Після першого пропущеного підопічні Моєса морально розсипались і не змогли втримати рахунок і відігратися, чим і скористався «Арсенал».

Другий гол з пенальті реалізував Букайо Сака. Після подачі Тросарда він вибіг і сам на сам зустрівся з голкіпером Ареолою, який збив англійця та привіз пенальті у свої ворота — 0:2. Наступний гол не змусив на себе довго чекати. Уже за три хвилини Райс виконав навіс на ближню штангу зі стандарту, точнісінько на голову Габріелу — 0:3 на користь «Арсеналу».

Фото: https://www.arsenal.com/

На 45+2 хвилині Едегор віддав пас на Троссарда, а той з лінії штрафного закрутив у дальню дев'ятку. «Каноніри» йшли на перепочинок з розгромним рахунком 0:4, забезпечивши собі повну перевагу за 15 хвилин.

Уболівальники «Вест Гему» ще до перерви потягнулися геть зі стадіону, тож другий тайм розпочався з напівпорожніми трибунами. Статистика, як і рахунок, була божевільно — 1:15 ударів.

У другому таймі «Арсенал» продовжив неймовірно тиснути на команду суперника.

На 63-й Сака записав на свій рахунок дубль. Хоч йому протистояли відразу двоє захисників, нападник без зусиль обійшов їх і скерував потужний удар у ближній кут воріт Альфонса Ареоли. У підсумку рахунок став 0:5.

Фото: https://www.arsenal.com/

На 66-й хвилині Деклан Райс, який уже оформив два асисти, відзначився забитим м'ячем у ворота колишньої команди — 0:6!

Для «Арсеналу» цей поєдинок став четвертим стартовим переможним матчем у календарному році Англійської прем'єр-ліги — вперше з 1935 року. Тоді в сезоні 1934/35 «каноніри» виграли титул чемпіонів Англії.

А от «Вест Гем» востаннє зазнавав такого розгрому в матчі Кубка ліги проти «Манчестер Сіті» 8 січня 2014-го (6:0).

Фото: https://www.arsenal.com/

Після матчу «Арсенал» зрівнявся за кількістю балів з «Манчестер Сіті» (52 очки) й залишився на третьому місці в турнірній таблиці. Однак команда Пепа Гвардіоли ще має матч у запасі. З 54 очками лідирує «Ліверпуль».