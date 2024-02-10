Збірна України з хокею у серії післяматчевих булітів завдала поразки полякам

Збірна України з хокею провела черговий поєдинок у відборі до Олімпіади-2026.
Про це повідомив Укрінформ.
Збірна України у серії післяматчевих булітів завдали поразки полякам - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1).
В іншому поєдинку в групі корейці з рахунком 4:2 взяли гору над збірною Естонії.
В третьому турі 11 лютого команда Дмитра Христича зустрінеться зі збірною Естонії. Поляки зійдуться з Республікою Корея.
Турнірне становище: Україна - 5 очок, Польща - 4, Республіка Корея - 3, Естонія - 0.
Переможець групи пройде до четвертого етапу відбору олімпійської кваліфікації.
XXV зимові Олімпійські ігри пройдуть 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
- Збірна України з хокею провела стартовий поєдинок у відборі до Олімпійських ігор-2026. Збірна України здобула впевнену перемогу над корейцями з рахунком 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).