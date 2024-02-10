Збірна України з хокею у серії післяматчевих булітів завдала поразки полякам

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Збірна України з хокею завдала поразки полякам

Збірна України з хокею провела черговий поєдинок у відборі до Олімпіади-2026.

Про це повідомив Укрінформ.

Збірна України у серії післяматчевих булітів завдали поразки полякам - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:1).

В іншому поєдинку в групі корейці з рахунком 4:2 взяли гору над збірною Естонії.

В третьому турі 11 лютого команда Дмитра Христича зустрінеться зі збірною Естонії. Поляки зійдуться з Республікою Корея.

Турнірне становище: Україна - 5 очок, Польща - 4, Республіка Корея - 3, Естонія - 0.

Переможець групи пройде до четвертого етапу відбору олімпійської кваліфікації.

XXV зимові Олімпійські ігри пройдуть 2026 року в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.