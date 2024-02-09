Росія та Білорусь не виступлять на Дефлімпійських іграх-2024 попри допуск

Росія та Білорусь мали право заявити своїх спортсменів на Дефлімпіаду-2024 у нейтральному статусі, але спортивне керівництво цих країн не погодилося з умовами, за яких мало відбутися їхнє повернення. Вони назвали вимоги "принизливими" й "дискримінаційними".

Російські та білоруські спортсмени не змагатимуться на зимових Дефлімпійських іграх-2024, що відбудуться 2–12 березня в турецькому Ерзурумі. Про це в ексклюзивному коментарі Суспільне Спорт повідомив очільник Паракомітету України Валерій Сушкевич.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — у березні 2022 року — Міжнародний дефлімпійський комітет (ICSD) усунув збірні РФ і Білорусі від змагань для спортсменів із порушеннями слуху, зокрема від літньої Дефлімпіади-2022 у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

Утім, у грудні 2023 року ICSD ухвалив рішення повернути російських і білоруських атлетів до міжнародних стартів під своєю егідою з 1 лютого 2024-го. На аналогічний крок восени 2023-го пішов і Міжнародний паралімпійський комітет, а в грудні — олімпійський комітет.

Таким чином Росія та Білорусь мали право заявити своїх спортсменів на Дефлімпіаду-2024 у нейтральному статусі, проте ці команди не будуть представлені на змаганнях попри допуск. За словами Сушкевича, цьому посприяла, зокрема, кропітка дипломатична робота української сторони та створення суворих критеріїв "нейтральності" для російських і білоруських атлетів.

Незважаючи на те, що Міжнародний дефкомітет послабив санкції проти Росії та Білорусі, спортивне керівництво цих країн не погодилося з умовами, за яких мало відбутися їхнє повернення. Сурдлімпійський комітет Росії, приміром, у своїй заяві назвав вимоги ICSD "принизливими" й "дискримінаційними".

До вимог для участі росіян і білорусів у дефлімпійських змаганнях входять такі пункти: