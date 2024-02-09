>
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Україна здобула першу медаль у стрибках у воду на ЧС-2024

Українці вибороли нагороду у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Україна здобула першу медаль у стрибках у воду на ЧС-2024
українські спортсмени Олексій Середа та Кірілл Болюх
Фото: EPA/UPG

Україна здобула першу медаль у стрибках у воду на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту, повідомляє Суспільне Спорт. 

Олексій Середа та Кірілл Болюх стали бронзовими призерами у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Участь у фіналі із синхронних стрибків з 10-метрової вишки брали 22 команди. Серед них і українці Середа та Болюх, які на попередньому чемпіонаті світу стали срібними призерами та вибороли для країни олімпійську ліцензію.

Україна вдруге поспіль завершує ЧС з водних видів спорту з медаллю у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Загалом же це третій поспіль ЧС, у якому Україна має медаль у стрибках у воду: у 2022 році "срібло" вибороли Олексій Середа та Софія Лискун у синхронному міксті з 10-метрової платформи.

Середа та ще один стрибун Євген Науменко продовжать боротьбу за медалі в одиночному турнірі зі стрибків у воду, який розпочнеться у п'ятницю, 9 лютого.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies