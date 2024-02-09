Україна здобула першу медаль у стрибках у воду на ЧС-2024

Україна здобула першу медаль у стрибках у воду на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту, повідомляє Суспільне Спорт.

Олексій Середа та Кірілл Болюх стали бронзовими призерами у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Участь у фіналі із синхронних стрибків з 10-метрової вишки брали 22 команди. Серед них і українці Середа та Болюх, які на попередньому чемпіонаті світу стали срібними призерами та вибороли для країни олімпійську ліцензію.

Україна вдруге поспіль завершує ЧС з водних видів спорту з медаллю у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Загалом же це третій поспіль ЧС, у якому Україна має медаль у стрибках у воду: у 2022 році "срібло" вибороли Олексій Середа та Софія Лискун у синхронному міксті з 10-метрової платформи.

Середа та ще один стрибун Євген Науменко продовжать боротьбу за медалі в одиночному турнірі зі стрибків у воду, який розпочнеться у п'ятницю, 9 лютого.