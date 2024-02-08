Збірна України з хокею перемогла збірну Кореї

Збірна України з хокею провела стартовий поєдинок у відборі до Олімпійських ігор-2026.
Про це повідомляє Укрінформ.
Збірна України здобула впевнену перемогу над корейцями з рахунком 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
Завтра, 9 лютого, українці зіграють із хокеїстами Польщі (сьогодні розгромили команду Естонії - 4:0).
А 11 лютого українські хокеїсти зустрінуться з естонцями.
Переможець групи пройде до четвертого етапу відбору олімпійської кваліфікації.
XXV зимові Олімпійські ігри-2026 року пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.