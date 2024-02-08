>
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
На первинних виборах у Неваді Ніккі Гейлі поступилась варіанту “жоден із цих кандидатів”
На первинних виборах у Неваді Ніккі Гейлі поступилась варіанту “жоден із цих кандидатів”
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Збірна України з хокею перемогла збірну Кореї

Наступні ігри українські збірники проведуть проти поляків та естонців.

Збірна України з хокею перемогла збірну Кореї
Збірна України з хокею
Фото: Федерація хокею України

Збірна України з хокею провела стартовий поєдинок у відборі до Олімпійських ігор-2026.

Про це повідомляє Укрінформ.

Збірна України здобула впевнену перемогу над корейцями з рахунком 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Підписуйтесь на наш Google News

Завтра, 9 лютого, українці зіграють із хокеїстами Польщі (сьогодні розгромили команду Естонії - 4:0).

А 11 лютого українські хокеїсти зустрінуться з естонцями.

Переможець групи пройде до четвертого етапу відбору олімпійської кваліфікації.

XXV зимові Олімпійські ігри-2026 року пройдуть в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies