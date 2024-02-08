​317 українських спортсменів і тренерів прострочили дозволені терміни перебування за кордоном, – Мінспорту

У 2022-2024 Мінспорту направило до ДПСУ 4760 листів щодо перетину кордону.

Міністерство молоді та спорту заявляє, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь міністерства на відповідний запит.

"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", – ідеться у повідомленні.

За весь період дії воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб. Серед них – футболісти, які грають у зарубіжних клубах.

Раніше також повідомлялося, що за два роки війни в Україні позбавили спортивних звань сімох тренерів і 37 спортсменів.