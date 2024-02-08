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ГоловнаСпорт

​317 українських спортсменів і тренерів прострочили дозволені терміни перебування за кордоном, – Мінспорту

У 2022-2024 Мінспорту направило до ДПСУ 4760 листів щодо перетину кордону.

​317 українських спортсменів і тренерів прострочили дозволені терміни перебування за кордоном, – Мінспорту

Міністерство молоді та спорту заявляє, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь міністерства на відповідний запит.

"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", – ідеться у повідомленні.

За весь період дії воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб. Серед них – футболісти, які грають у зарубіжних клубах.

Раніше також повідомлялося, що за два роки війни в Україні позбавили спортивних звань сімох тренерів і 37 спортсменів.

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