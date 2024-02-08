​317 українських спортсменів і тренерів прострочили дозволені терміни перебування за кордоном, – Мінспорту

Міністерство молоді та спорту заявляє, що за час дії воєнного стану 317 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь міністерства на відповідний запит.
"Мінспорту у 2022-2024 роках направило до Державної прикордонної служби України 4760 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", – ідеться у повідомленні.
За весь період дії воєнного стану, порушуючи вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 317 осіб. Серед них – футболісти, які грають у зарубіжних клубах.
Раніше також повідомлялося, що за два роки війни в Україні позбавили спортивних звань сімох тренерів і 37 спортсменів.