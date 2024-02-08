"Дуже важко, я розумію, що він більше ніколи не прийде за мене вболівати".

Українська легкоатлетка Юлія Гавриляк здобула свою дебютну перемогу чемпіонату України з легкої атлетики і присвятила її загиблому на війні брату.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.

"Найемоційнішим та найбільш драматичним фіналом заключного дня чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у Києві, стала жіноча 800-метрівка. Юлія Гавриляк (Григор’єва) здобула свою дебютну особисту перемогу на змаганнях такого рівня і присвятила її брату, який загинув на війні. Життя Олексія Григор’єва обірвалося три місяці тому внаслідок вибуху… Ще один наш захисник, молодий воїн став янголом, який тепер охоронятиме Україну з небес", - йдеться в повідомленні.

23-річна львів’янка не могла стримати сліз після фінішу.

"Тренер, який мене дуже підтримує, сказав перед змаганнями, що я маю бігти заради брата... Що я маю зробити все, щоб він мною пишався... Дуже важко, я розумію, що він більше ніколи не прийде за мене вболівати, тільки біг і допомагає мені зараз триматися" - розповіла чемпіонка України у коментарі пресслужбі Федерації легкої атлетики.

Фото: Дмитро Путінцев / ФЛАУ