Довбик на лаві запасних. «Жирона» втрачає очки, тренера та ключових гравців перед матчем з «Реалом»

Ще один українець, Віктор Циганков , вийшов на матч у стартовому складі.

Артем Довбик пропустив матч між «Жироною» та «Реалом Сосьєдад» 4 лютого через дискомфорт у нозі. Перед поєдинком іспанське видання Mundo Deportivo зазначило, що він може вибути до кінця сезону й не потрапити на Євро-2024 через травму меніска. Сам форвард пізніше прокоментував, що іспанські медіа пишуть неправду, лікарі докладно досліджують пошкодження, у разі розриву повертають за місяць.

Матч розпочався з травми захисника гостей — Альваро Одріосоли. Потім «Жирона» забила гол, якого не зарахували: арбітр переглянув VAR і ухвалив, що в момент передачі м'яча Савіньо був у офсайді. Проте володіння м'яча змінилося, коли гравці «Реалу Сосьєдад» торкнулися його, тож ситуація не мала б підпадати під перегляд VAR.

⚠️💥 ¿Por qué es LEGAL el gol del Girona?



👉🏻 Aramburu roba el balón y Brais Méndez lo controla, haciendo que la posesión cambie. Tras ello, Savio lo puntea.



▪️ En el momento que la posesión cambia, la fase de ataque finaliza, por lo que la acción no es revisable por el VAR. pic.twitter.com/LwB6tifwj1 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 3, 2024

Ближче до перерви «Реал Сосьєдад» вирвався в атаку й забив гол, щоправда, теж з офсайду.

У другому таймі «Жирона» відбивалася від атак гостей. У основний час другого тайму підопічні Мічела спромоглися лише на один небезпечний момент і аж на 84-й хвилині. Матч завершився з рахунком 0:0.

Фото: https://twitter.com/GironaFC

Наприкінці поєдинку наставник каталонців отримав червону картку через протест проти дій арбітра. Він пропустить 10 лютого зустріч з мадридським «Реалом». Через перебір гірчичників на поле не вийдуть півзахисник Янхель Еррера й захисник Дейлі Блінд.

Після поєдинку Мічел прокоментував роботу VAR: «Він сьогодні погано спрацював. Його взагалі не треба було задіювати на ранній стадії атаки, у моменті зі скасованим голом. Це був складний матч, і одне набране очко — хороший результат для нас. Так, я сьогодні протестував проти [рішення] арбітра, адже в деяких епізодах він міг і не показувати жовту картку. Тепер я, Ерерра і Блінд пропустимо матч проти «Реалу», це мене злить».

На післяматчевій пресконференції тренер каталонців підкреслив, що червона картка несправедлива й була «дуже великим покаранням».

Фото: https://twitter.com/LaLigaExtra Головний тренер "Жирони" Мічел на післяматчевій пресконференції

У клубі вважають, що порушення Мічела варте жовтої картки.

Тим часом п'яту жовту в сезоні показали Блінду — після завершення гри, за звернення до арбітра, який «неодноразово робив технічні зауваження», як свідчить рапорт Джіла Манзано. У роздягальні стверджують, що гравець лише запитав суддю, чому той додав дві хвилини. Мічел сказав, що картка нідерландцеві була «надмірною».

Як повідомляє, Marca, «Жирона» подала заяву до Комітету з проведення змагань щодо звіту арбітра, якщо вона не буде прийнята і будуть застосовані санкції вони звернуться до Апеляційного комітету.

«Жирона» знову втрачає очки та залишається на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. «Реал Мадрид» попереду на два пункти.

Проте як повідомляє Mundo Deportivo, фортуна все ж усміхнулася каталонцям, після обстежень українець Артем Довбик не має жодного серйозного діагнозу і буде готовий зіграти у Мадриді.

Фото: https://twitter.com/LaLigaExtra Артем Довбик

«Реал Мадрид» залишається лідером попри нічию з «Атлетіко». Українець Андрій Лунін вийшов у старому складі на матч проти «матрацників». Проте не зумів утримати сухий рахунок: «Атлетіко» оформив камбек завдяки голу Маркоса Льоренте на 90+3 хвилині.

Після матчу головний тренер «вершкових» прокоментував гру та публічно відзначив гру Луніна: «Лунін? Він відбив удар Грізманна, впевнено перевів м'яч, допоміг команді зі стандартами, зробив усе дуже добре. Це була дуже хороша гра з нашого боку, контрольована, нам не пощастило пропустити наприкінці, але нам не вистачало висоти, і ми це знали. Не треба ні в чому дорікати, ми залишаємося лідерами й маємо шанс завдати ще одного удару в суботу. Нічого зайвого, бо команда дуже хороша. Цей матч ми провели дуже добре».

Фото: https://twitter.com/MadridUniversal

На відміну від «Жирони» кадрова ситуація «Реалу» значно краща. Перед матчем з «Атлетіко», нападник королівського клубу, Вінісіус отримав незначне пошкодження та не вийшов на поле. Однак, бразилець вже відновився та зможе зіграти у матчі проти «Жирони». Тому у підопічних Карло Анчелотті є всі шанси взяти максимальну кількість очок та закріпитись на вершині турнірної таблиці.

Нагадаємо, попри пропущений матч Довбик і досі залишається лідером бомбардирського змагання. На його рахунку 14 забитих м'ячів та 6 асистів. На другому місці – Джуд Белінгем (14 голів та 3 асисти). І Артем має високі шанси стати найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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Що ж до прогнозів на матч, то експерти Favbet віддають перевагу «Реалу», на його перемогу коефіцієнт 1.5, шанси «Жирони» значно нижчі — 6.5.