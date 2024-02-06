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Чоловіча збірна України зберегла позицію в рейтингу Кубка Девіса попри поразку від США у кваліфікації

Офіційний рахунок зустрічі України та США - 0:4.

Чоловіча збірна України зберегла позицію в рейтингу Кубка Девіса попри поразку від США у кваліфікації
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оновила рейтинг чоловічих збірних у Кубку Девіса за підсумками зустрічей у лютому. Україна зберегла в ньому 35-ту сходинку.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Сезон 2024 року збірна України розпочинали у кваліфікації фінального турніру Кубка Девіса. Вчетверте українці претентували на вихід до головної стадії змагань, але на номінально домашньому корті Вільнюса поступилися команді США.

Матчева зустріч до трьох перемог завершилася на користь американців вже після стартових трьох ігор. Олексій Крутих та В'ячеслав Бєлінський програли свої одиночні матчі, після чого тандем Крутих та Іллі Бєлобородька поступився у вирішальному парному поєдинку.

Офіційний рахунок зустрічі України та США - 0:4. В останньому поєдинку 2 лютого Владислав Орлов програв дев'ятій ракетці світу Тейлору Фріцу.

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