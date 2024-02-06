Україна оголосила склад на чемпіонат Європи-2024 з боротьби

Турнір у Румунії відбудеться 12-18 лютого. Росіяни та білоруси виступлять вперше з 2021 року.

Збірна України з боротьби визначилась зі складами на перший великий турнір року - чемпіонат Європи, який триватиме з 12 до 18 лютого. Це буде один із етапів відбору на ліцензійні турніри до Олімпійських ігор-2024.

Заявку команди опублікувала Асоціація спортивної боротьби України (АСБУ).

Зазначається, що міжнародна асоціація боротьби допустила до турніру 60 спортсменів з Росії та Білорусі у "нейтральному" статусі. АСБУ засудила це рішення, вказавши, що серед них є 15 атлетів, які підтримали війну проти України.

Росіяни та білоруси виступлять на Євро з боротьби вперше з 2021 року.

На чемпіонаті Європи розіграють 30 комплектів нагород, по десять у кожному з видів: греко-римській боротьбі, в якій змагаються лише чоловіки, а також вільній чоловічій і жіночій. Україна буде представлена в усіх 30 дисциплінах: по одному спортсмену в кожній.

Заявка збірної України на чемпіонат Європи-2024 з боротьби

Греко-римська боротьба: Корюн Саградян (до 55 кг), Віктор Петрик (до 60 кг), Олександр Грушин (до 63 кг), Артур Політаєв (до 67 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг), Ігор Бичков (до 77 кг), Ярослав Фільчаков (до 82 кг), Жан Беленюк (до 87 кг), Владлен Козлюк (до 97 кг), Михайло Вишнивецький (до 130 кг)

Вільна боротьба

Жінки: Оксана Лівач (до 50 кг), Марія Єфремова (до 53 кг), Марія Винник (до 55 кг), Соломія Винник (до 57 кг), Аріна Філіпович (до 59 кг), Юлія Ткач (до 62 кг), Ірина Коляденко (до 65 кг), Тетяна Ріжко-Сова (до 68 кг), Анастасія Алпєєва (до 72 кг), Анастасія Осняч (до 76 кг)

Чоловіки: Каміль Керімов (до 57 кг), Валентин Блясецький (до 61 кг), Ерік Арушанян (до 65 кг), Олексій Борута (до 70 кг), Вадим Куриленко (до 74 кг), Олексій Доманицький (до 79 кг), Василь Михайлов (до 86 кг), Денис Сагалюк (до 92 кг), Ілля Арчая (до 97 кг), Муразі Мчедзлідзе (до 125 кг)