Росіянка була допущена до змагань у нейтральному статусі.

Як раніше повідомлялося, українка Соломія Винник у ваговій категорії до 59 кілограмів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу U-23 з боротьби.

Бронзова медаль дісталася росіянці Анастасії Сідельніковій, яка змагалася у нейтральному татусі.

Після церемонії нагородження, коли пролунав гімн України, Винник одразу залишила подіум, відмовившись від спільного фото із призерками, серед яких була і представниця Росії.