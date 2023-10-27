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Українка відмовилася від фото з росіянкою після перемоги на ЧС U-23 з боротьби

Росіянка була допущена до змагань у нейтральному статусі.

Українка відмовилася від фото з росіянкою після перемоги на ЧС U-23 з боротьби
Соломія Винник
Фото: UWW

Як раніше повідомлялося, українка Соломія Винник у ваговій категорії до 59 кілограмів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу U-23 з боротьби.

Бронзова медаль дісталася росіянці Анастасії Сідельніковій, яка змагалася у нейтральному татусі.

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Після церемонії нагородження, коли пролунав гімн України, Винник одразу залишила подіум, відмовившись від спільного фото із призерками, серед яких була і представниця Росії.

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