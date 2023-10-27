Як раніше повідомлялося, українка Соломія Винник у ваговій категорії до 59 кілограмів здобула золоту медаль на молодіжному чемпіонаті світу U-23 з боротьби.
Бронзова медаль дісталася росіянці Анастасії Сідельніковій, яка змагалася у нейтральному татусі.
Після церемонії нагородження, коли пролунав гімн України, Винник одразу залишила подіум, відмовившись від спільного фото із призерками, серед яких була і представниця Росії.
Українська борчиня Соломія Винник виграла молодіжний Чемпіонат світу— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) October 26, 2023
Після нагородження вона відмовилася від фотосесії з бронзовою призеркою - росіянкою Сидельниковою
Сидельникова підтримувала агресію рф проти України, але її все одно допустили до змагань
Відео: Роман Павлов pic.twitter.com/T7iAQlSW8d