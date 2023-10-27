У матчі відкриття чемпіонату світу-2023 з міні-футболу, який проводиться на острові Аль-Марджан в еміраті Рас-ель-Хайма (ОАЕ), національна команда України вчинила непристойний розгром команді Алжиру – 9:1 (1:1).

Зазначимо, що збірна Алжиру в останній момент замінила на турнірі збірну Ізраїлю, яка через війну відмовилася від участі у ЧС.

У наступних матчах у групі C Україна зустрінеться з Таїландом (28 жовтня) та Чехією (30 жовтня). До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної з восьми груп.