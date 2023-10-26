Україна піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА

Збірна України піднялася з 24-го на 22-е місце у оновленому рейтингу ФІФА, повідомляє sportarena.com.

Дві перемоги у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024 – над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1) – принесли команді Сергія Реброва 10,91 балів, що дозволило їй випередити Швецію та Перу.

У топ-10 також відбулися деякі зміни. Серйозний регрес порівняно з попереднім рейтингом показала Хорватія (-35,95 балів), яка впала з 6-ї позиції на 10-ту. На дві позиції вгору піднялися Португалія та Іспанія. Англія впритул підібралася до Бразилії, що йде на третьому місці. Франція трохи скоротила відрив від лідируючої Аргентини.

Збірна України набрала 13 очок у семи матчах відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" вийшли на другий рядок групи C. Лідирує Англія, на третьому місці знаходиться Італія. "Скуадра Адзурра" має 10 очок, але провела на один матч менше за українців.

У своєму заключному матчі підопічні Реброва зіграють з Італією 20 листопада. “Домашній” поєдинок "синьо-жовті" проведуть у Леверкузені.

Рейтинг збірних ФІФА на 26 жовтня.

Аргентина — 1861,29 Франція — 1853,11 Бразилія — 1812,20 Англія — 1807,88 Бельгія — 1793,71 Португалія — 1739,83 Нідерланди — 1739,26 Іспанія — 1725,97 Італія — 1717,81 Хорватія — 1711,88

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