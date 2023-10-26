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Україна піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА

"Синьо-жовті" обійшли Швецію та Перу.

Україна піднялася на дві позиції у рейтингу ФІФА
Фото: EPA/UPG

Збірна України піднялася з 24-го на 22-е місце у оновленому рейтингу ФІФА, повідомляє sportarena.com.

Дві перемоги у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024 – над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1) – принесли команді Сергія Реброва 10,91 балів, що дозволило їй випередити Швецію та Перу.

У топ-10 також відбулися деякі зміни. Серйозний регрес порівняно з попереднім рейтингом показала Хорватія (-35,95 балів), яка впала з 6-ї позиції на 10-ту. На дві позиції вгору піднялися Португалія та Іспанія. Англія впритул підібралася до Бразилії, що йде на третьому місці. Франція трохи скоротила відрив від лідируючої Аргентини.

Збірна України набрала 13 очок у семи матчах відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" вийшли на другий рядок групи C. Лідирує Англія, на третьому місці знаходиться Італія. "Скуадра Адзурра" має 10 очок, але провела на один матч менше за українців.

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У своєму заключному матчі підопічні Реброва зіграють з Італією 20 листопада. “Домашній” поєдинок "синьо-жовті" проведуть у Леверкузені.

Рейтинг збірних ФІФА на 26 жовтня.

  1. Аргентина — 1861,29
  2. Франція — 1853,11
  3. Бразилія — 1812,20
  4. Англія — 1807,88
  5. Бельгія — 1793,71
  6. Португалія — 1739,83
  7. Нідерланди — 1739,26
  8. Іспанія — 1725,97
  9. Італія — 1717,81
  10. Хорватія — 1711,88

  • 21. Іран — 1567,3
  • 22. УКРАЇНА — 1549,33
  • 23. Швеція — 1545,76.
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