Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору футбольного чемпіонату Європи-2024 з рахунком 2:0.

Матч відбувся у Празі на стадіоні “Epet Аrena”.

“Національна збірна України з футболу провела шостий поєдинок у відбірковому циклі чемпіонату Європи”, − зазначили у Міністерстві молоді та спорту України.

Голи забили: на 30-й хвилині − Георгій Судаков і на останній хвилині поєдинку − Олександр Караваєв.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, півзахисник каталонської "Жирони" Віктор Циганков отримав травму та вибув з ладу приблизно на місяць, повідомляє клубна прес-служба. Травма означає, що збірна України втратила свого ведучого хавбека на два своїх найближчих матчі кваліфікації Євро-2023 – проти Північної Македонії, який відбувся сьогодні і Мальти, який пройде 17 жовтня.