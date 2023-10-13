"Шахтар" підтвердив факт зникнення Роспутька

Він здав речі до літака, але так і не з'явився.

На ексклюзивний запит видання "UA-Футбол" у "Шахтарі" підтвердили, що гравець команди U-19 Олександр Роспутько не повернувся до України.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька до України після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак.

Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку пропав гравець. У нас немає інформації", – цитує видання коментар донецького клубу. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Клуб сподівається, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулися до нього з офіційним листом з вимогою протягом п'яти днів повернутися до команди. Якщо він не повернеться – контракт буде розірваний з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію", – заявили у "Шахтарі".

Нагадаэмо, внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцезнаходження досі невідоме.