Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Bihus.info: за час депутатства нардепа Крулька його родина розбудувала готельний бізнес на Закарпатті
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
ГоловнаСпорт

"Шахтар" підтвердив факт зникнення Роспутька

Він здав речі до літака, але так і не з'явився.

"Шахтар" підтвердив факт зникнення Роспутька
Олександр Роспутько
Фото: facebook com theukrfootball

На ексклюзивний запит видання "UA-Футбол" у "Шахтарі" підтвердили, що гравець команди U-19 Олександр Роспутько не повернувся до України.

"Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька до України після матчу з "Антверпеном". Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з'явився на посадку в літак.

Ми не можемо стверджувати, в якому напрямку пропав гравець. У нас немає інформації", – цитує видання коментар донецького клубу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Клуб сподівається, що гравець повернеться найближчим часом. Ми звернулися до нього з офіційним листом з вимогою протягом п'яти днів повернутися до команди. Якщо він не повернеться – контракт буде розірваний з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію", – заявили у "Шахтарі".

Нагадаэмо, внаслідок пошуків в аеропорту все, що вдалося знайти, це акуратно складена форма гравця. Футболіст видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Його місцезнаходження досі невідоме.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies