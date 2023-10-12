МОК призупинив роботу російського олімпійського комітету

МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії.

Про це йдеться в дописі МОК у Х (екствітер).

Таке рішення виконком МОК ухвалив після того, як російський комітет визнав чотири олімпійські організації з окупованих територій України - Херсонщини, Запорізької області, Донеччини та Луганщини.

IOC Executive Board suspends Russian Olympic Committee with immediate effect.



IOC statement: pic.twitter.com/vS7YoT1MLx — IOC MEDIA (@iocmedia) October 12, 2023

Міжнародний олімпкомітет наголосив, що це рішення автоматично позбавляє російський орган олімпійського фінансування. Щоправда, воно не має наслідків для можливої присутності російських спортсменів під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Рішення з цього приводу МОК ухвалить "у відповідний час".

Крім того, ОКР більше не має права діяти як національний олімпійський комітет.

Нагадаємо, Олімпійський комітет Росії (ОКР) визнав регіональні організації з незаконно анексованих українських територій. Із цього приводу український міністр спорту Гутцайт написав листа президенту МОК Томасу Баху, зазначивши, що дії ОКР є брутальним і явним порушенням Олімпійської хартії.