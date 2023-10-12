Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони тернопільського військкомату.

Про це йдеться на сайті ДБР.

Бюро заявляє, що зібрало достатньо доказів. Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили жителя для перевірки документів.

Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення військкомату.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні ТЦК. Тоді відео побиття потрапило у соцмережі.

ДБР повідомило, що цьому інциденту передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

Командиру відділу охорони та солдату-гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України). Також солдат отримав підозру у незаконному позбавлені волі людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК України).

Фото: ДБР

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадаємо, відео з побиттям було уже третім за два дні, яке надіслали у редакцію місцевого видання читачі. На перших двох чоловіків "ловили" на вулицях міста і силою заштовхували в бус.

У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводять службову перевірку через відео з побиттям чоловіка у приміщенні військкомату.