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У Вінниці затримали шахраїв, які "продавали" посаду ректора одного з місцевих вишів

Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Вінниці затримали шахраїв, які "продавали" посаду ректора одного з місцевих вишів
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За 50 тисяч доларів вони обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду у цьому університеті. Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями «антикорупційних органів». Для «вирішення питання» шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини суми у розмірі 20 тисяч доларів США. Потім було затримано його спільника.

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За даними слідства, при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого "відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області". Інший – очільником вигаданого "антикорупційного комітету при Верховній Раді". При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб) і ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що кількість справ за статтею "шахрайство" цього року досягла історичного антирекорду. За 8 місяців до суду доходило лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень.

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