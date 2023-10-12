На Таврійському напрямку тривають активні бої, загальні втрати ворога склали 754 особи, – Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку тривають активні бої.

Воїни ОСУВ «Таврія» за добу знищили 112 одиниць ворожої техніки.

Сили оборони України продовжують ведення оборони, а також триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 39 авіаційних ударів, провів 51 бойове зіткнення, окрім того здійснив 930 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1805 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 754 особи.

Знищено 112 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 23 танки, 73 ББМ, 9 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 ПТРК, 8 БпЛА, 3 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, вранці речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку, наступають на Бахмутському і Мелітопольському. На Лиманському Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога.