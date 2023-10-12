Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження

Навідник-оператор підрозділу "Чорні Яструби" Дмитро Слободян розповів "Українському свідку", скільки коштує амуніція навідника танку.

Про це йдеться в новому сюжеті проєкту.

Танкіст має при собі менше спорядження, аніж, приміром, штурмовик. Адже основна зброя танкіста - це його машина. В ній він не лише працює: іноді танк перетворюється на дім, в якому танковий екіпаж не один день спить та їсть.

Навідник - це той, хто обирає тип снаряда, заряджає, наводиться та стріляє. Дмитро Слободян розповів про своє екіпірування та назвав приблизну вартість повного спорядження.

"Лук" танкіста, зокрема, складається з:

Плитоноски;

Магазинів;

Турнікетів;

Шолома;

Навушників;

Підсумків;

Берців тощо.

Речами зазвичай забезпечує бригада, але дещо бійці купують за власний кошт. Так, Дмитро купив собі берці - каже, вони практичніші.

"Під час торішнього контрнаступу на Донеччині ми з хлопцями жили у посадці два тижні. Це було восени, - згадує Дмитро. - Спали та їли у танку, це був наш дім. У таких випадках ти можеш не знімати взуття цілий тиждень.Тому воно має бути зручним".

Також навідник показав, як заводиться танк. Вартість машини українського виробництва, на якій він працює, складає приблизно 13 млн гривень. Вона споживає 4 літри солярки на 1 км. Повний бак вміщує 1200 літрів палива. "Все залежить від того, як ти будеш їздити, - розповідає Дмитро. - У середньому ця машина споживає 400 літрів на 100 км шляху, але в залежності від конкретної машини цифри будуть відрізнятися".