Буданов: "Нас знову чекає битва за електроенергію"

Росіяни продовжуватимуть нищити українську енергетичну інфраструктуру і цього сезону. Значних корегувань у планах ворога не відбулося, сказав у інтерв'ю УП начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Сил і засобів для ударів у росіян достатньо, оскільки останнім часом вони обмежено використовували ракети. Крім того, певні запаси їм вдалося відновити.

"На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію", – сказав голова ГУР.

Відновленого запасу, за його словами, достатньо, аби "творити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам".

Україні для протистояння ударам потрібно значно більше засобів ППО, ніж є зараз.

Буданов також натякнув, що цієї зими в Москві можуть відбутися тимчасові блекаути.

Торік починаючи із жовтня російська армія била по українських енергооб'єктах ракетами та ударними безпілотниками. Росія цілеспрямовано атакувала українську енергетичну інфраструктуру восени та взимку. Била, зокрема, по ТЕЦ. Систематичні обстріли позначилися на живленні усіх областей, і для того, аби хоч якось вистачало електроенергії, місяцями по країні діяли багатогодинні відключення світла, а подекуди внаслідок атак українці залишалися без світла на декілька днів.

Цього року росіяни почали бити по енергоінфраструктурі уже в вересні – обстріл відбувся 21 вересня. Це був перший удар по енергетиці за шість місяців.

Через декілька днів після цього у відповідь на російську атаку унаслідок влучання безпілотника по електропідстанції в Курській області було знеструмлено сім російських населених пунктів. За даними джерел LB.ua у СБУ, дрон із вибуховим пристроєм спрямували співробітники саме цієї спецслужби. Також через удар знеструмлення відбулося 29 вересня та 5 жовтня.