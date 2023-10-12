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Окупанти обстріляли 21 населений пункт на Запоріжжі, загинула жінка

Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Окупанти обстріляли 21 населений пункт на Запоріжжі, загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Учора росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області. Через російську збройну агресію загинула жінка.

Про це повідомляє у Facebook голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Загарбники атакували 27 населених пунктів – зафіксовано 148 ударів. 128 артобстрілів припали по території Гуляйполя, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Верхньої Терси, Ольгівського, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового та інших міст та сіл на лінії вогню", – написав Малашко.

За його словами, окупанти завдали ракетного удару по Привітному, внаслідок якого загинула 74-річна жінка.

Крім того, зафіксовано 11 атак із застосуванням БпЛА по Червоному, Новодарівці, Малинівці, Роботиному та Новоіванівці, 7 обстрілів з РСЗВ Новоданилівки, Преображенки, Роботиного та Малої Токмачки. Авіаснарядами ворог обстріляв Оріхів. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Нагадаємо, протягом доби 9 жовтня росіяни вели вогонь по 21 населеному пункту Запорізької області. Ворог завдав 117 ударів по регіону. Люди не постраждали.

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