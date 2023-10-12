Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
Чинний нардеп отримав підозру в організації заволодіння майном держави на суму понад 2,1 млрд грн
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Харкова поранено одну людину, є влучання в будинок

Ще в однієї людини зафіксували гостру реакцію на стрес. 

Унаслідок нічного обстрілу Харкова поранено одну людину. Ще одна людина звернулася до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Зафіксовано влучання в приватний будинок. Про це голова ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили в Telegram

"За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка – гостра реакція на стрес", – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що росіяни відкрили вогонь по місту близько опівночі. Попереднього обстрілу місто зазнало минулого тижня жовтня. Тоді загинули двоє – хлопчик та його бабуся, а ще понад 30 людей були поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies