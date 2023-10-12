Унаслідок обстрілу Харкова поранено одну людину, є влучання в будинок

Ще в однієї людини зафіксували гостру реакцію на стрес.

Унаслідок нічного обстрілу Харкова поранено одну людину. Ще одна людина звернулася до лікарів із гострою реакцією на стрес.

Зафіксовано влучання в приватний будинок. Про це голова ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили в Telegram.

"За уточненою інформацією екстреної медичної допомоги, внаслідок удару окупантів по м. Харків один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулась жінка – гостра реакція на стрес", – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, що росіяни відкрили вогонь по місту близько опівночі. Попереднього обстрілу місто зазнало минулого тижня жовтня. Тоді загинули двоє – хлопчик та його бабуся, а ще понад 30 людей були поранені.