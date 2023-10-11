Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали близько 300 вибухів

Сьогодні, 11 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська та Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 286 вибухів.

Внаслідок одного з обстрілів із РСЗВ Дружбівської громади поранення отримала жінка 1955р.н., її госпіталізовано до лікувального закладу.

Зноб-Новгородську та Шалигинську громади обстріляли з мінометів та артилерії, а Середино-Будську - з мінометів, артилерії та дроном-камікадзе.

По Білопільській громаді завдавали ударів із міномету, гранатомету, РСЗВ та артилерії.

Хотінську громаду росіяни обстріляли з мінометів та ракетами з вертольоту, а Есманську - з мінометів.

По території Краснопільської громади завдали ударів із артилерії, мінометів, гранатометів та ПТРК.

Крім того, Великописарівську громаду окупанти обстріляли з СПГ-9 та скинули на неї ВОГи з БпЛА.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області закінчились роботи з розбирання завалів на місці обстрілу гімназії у Нікополі. Внаслідок російського удару загинуло 4 людини.