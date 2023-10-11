В одному зі знищених “Уралів” знаходились 30 окупантів.

Українські бійці продовжують знищувати на Бахмутському напрямку техніку та особовий склад російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.

“Працює група “Асгард” підрозділу “Очі” 120-го ОРБ у взаємодії з групою “Шарк” 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр”, - зазначили в Сухопутних військах.

Українські захисники знищили “Урал” з 30-ма росіянами та вразили САУ 2С7 “Піон”.

Також було ліквідовано ще два “Урала” та “Буханку” окупантів.

Нагадаємо, артилеристи “Сталевого кордону” знищили склад та протитанкову гармату росіян на Сватівському напрямку.