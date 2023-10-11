Українські бійці продовжують знищувати на Бахмутському напрямку техніку та особовий склад російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Командування Сухопутних сил ЗСУ.
“Працює група “Асгард” підрозділу “Очі” 120-го ОРБ у взаємодії з групою “Шарк” 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр”, - зазначили в Сухопутних військах.
Українські захисники знищили “Урал” з 30-ма росіянами та вразили САУ 2С7 “Піон”.
Також було ліквідовано ще два “Урала” та “Буханку” окупантів.
Нагадаємо, артилеристи “Сталевого кордону” знищили склад та протитанкову гармату росіян на Сватівському напрямку.