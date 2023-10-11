​МЗС відреагувало на рішення Росії обмежити українцям в'їзд на свою територію з інших держав за винятком дітей до 14 років

Із 16 жовтня Росія вводить обмеження щодо в'їзду для громадян України для свою територію за винятком дітей до 14 років.

Як повідомило українське МЗС, країна-агресор дозволить в’їзд українців тільки в двох пунктах пропуску через російський державний кордон:

повітряний пункт пропуску «Шереметьєво» (Москва)

автомобільний пункт пропуску «Лудонка» у Псковській області (кордон з Латвійською Республікою).

При цьому обмеження не стосуватимуться громадян України віком до 14 років, які в'їжджають на територію Росії самостійно або в супроводі російських громадян.

"Зазначений виняток передбачений для продовження втілення політики викрадення українських дітей та їхнього незаконного переміщення до РФ. Нагадуємо, що через високі ризики для особистої безпеки МЗС України рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до держави-агресора, а тим, хто перебуває в цій країні – негайно залишити її територію", - наголосило МЗС.

Відомство нагадало, що у зв’язку із повномасштабним вторгненням Росії до України дипломатичні відносини між обома державами розірвано, а українські закордонні дипломатичні установи в РФ припинили виконання своїх функцій.

Нагадаємо, нещодавно дев’ятеро дітей віком від 5 до 14 років вдалося повернути з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Управління ООН з прав людини висловило стурбованість відсутністю системи повернення українських дітей, вивезених до Росії після вторгнення Москви. Водночас велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей.