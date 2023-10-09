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ООН стурбована відсутністю системи повернення українських дітей з Росії

Міжнародну організацію також непокоїть інформація про насильство щодо дітей.

ООН стурбована відсутністю системи повернення українських дітей з Росії
Заступниця Верховного комісара ООН з прав людини Нада Аль-Нашіф
Фото: EPA/UPG

Управління ООН з прав людини стурбоване відсутністю системи повернення українських дітей, вивезених до Росії після вторгнення Москви, пише Reuters.

Також стурбованість міжнародної організації викликає те, що дехто з тих, хто повернувся, повідомив про жорстоке поводження.

“Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) як і раніше серйозно стурбоване тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, які були передані в інші регіони на окупованій Росією території або до Російської Федерації”, − заявила заступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф на Раді ООН з прав людини в Женеві.

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Так, деякі діти, які повернулися до України, розповідають, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу.

Українська влада заявляє, що вона ідентифікувала і перевірила майже 20 000 дітей, які були вивезені до Росії під час війни. Наразі Україна репатріювала понад 400 дітей.

У березні Міжнародний кримінальний суд звинуватив президента Росії Володимира Путіна та уповноважену РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову у незаконній депортації українських дітей.

Нагадаємо, Білорусь планує організувати візити іноземних дипломатів у "місця проживання, навчання й оздоровлення" дітей, викрадених з окупованої Луганщини.

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