У зоні бойових дій помер командир 206-го батальйону, підполковник Віталій Баранов

У Донецькій області у зоні бойових дій помер командир 206-го київського батальйону територіальної оборони Віталій Баранов “Біба”.

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Відомо, що у 56-річного підполковника обірвався тромб.

“Загинув командир 206 батальйону ТРО Віталій Баранов справжній герой, легендарний воїн та командир, неодноразовий член громадської ради при Оболонській РДА. Найбільш щирий патріот із тих кого я знав. Оптиміст, життєлюб, інтелігентна та скромна людина”, − зазначив Фесик.

Віталій Баранов народився 10 квітня 1967 року у місті Коростишів Житомирської області. В 1984 році поступив до Кам'янець-подільського вищого військового інженерно-командного училища, яке закінчив в 1988 році.

З 1988 року по 2004 рік проходив службу в Збройних силах (командир інженерного взводу, роти, батальйону, заступник командира військової частини з озброєння).

У 2004 році звільнений в запас ЗС України.

У грудні 2013 року брав участь в подіях на Майдані. Після окупації Криму та вторгнення в Україну російських збройних сил добровільно пішов до ЗС України та став на захист Батьківщини.

У вересні 2014 року був мобілізований до 90-й окремого аеромобільно-десантного батальйону на посаду помічника командира батальйону з оперативного забезпечення. Батальйон виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту та околиці Донецька: Опитне, Водяне, Піски. З 22 січня 2015 року очолив командування батальйоном, у вересні його демобілізували.

З серпня 2022 року командував 206-им Окремим батальйоном Територіальної Оборони ЗСУ.

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