Війна кардинально змінила мовний ландшафт України

Війна гартує всіх нас. Остаточний перехід більшості громадян України на українську, прискорена дерусифікація публічного простору, зміцнення самосвідомості незламної нації - серед тих помітних змін, якими знищено залишки імперського минулого, деколонізовано гуманітарну сферу, а також визначено ті пріоритети, котрі мають виразний національний характер. Виборюючи свободу на українському полі бою, оплакуючи жертв села Гроза на Харківщині, проклинаючи російських зайд за кров і сльози українців, контрнаступ на мовному фронті триває.

Фото: Олександр Рудоманов

Про те, як російське вторгнення позначилось на мовному ландшафті України, пише портал “BNN Breaking”. “Колись поширена російська мова динамічно поступається українській. Цю зміну використав президент володимир путін, щоб виправдати вторгнення. Як наслідок: українська культура, яка охоплює літературу, музику та мистецтво, переживає процес дерусифікації”, - йдеться у статті.

Американське “Politico” подає розповідь українки Вероніки Мелкозерової про те, як вона “деколонізувала свій російський розум”. “Ми навчалися українською мовою, але в побуті розмовляли російською. Наші малооплачувані вчителі благали нас прочитати хоча б твори українських письменників Василя Стуса, Остапа Вишні чи Миколи Куліша, вбитих або покараних за антирадянську пропаганду. Але всюди навколо нас була російська культура”, - говорить журналістка. Авторка зазначає, що “російська культура завжди була фасадом, який прикривав російські злочини”, адже для кремля символи ніколи не були лише частиною історії. Не випадково російські солдати відразу після окупації українських міст почали встановлювати пам’ятники леніну, прибираючи постаменти українським Героям, перейменовуючи вулиці на честь радянських катів.

У відповідь на вторгнення більшість українських діячів культури відмовилися від російської мови на користь української. Так, британська газета “The guardian” цитує генеральну директорку харківського видавництва “Vivat” Юлію Орлову. Вона зазначила, що українська книжкова галузь кардинально змінилася. За її словами, у 2014-15 роках відбувся “ренесанс української книги”. Права на українські романи почали продаватися за кордон. “Іноземні літературні агентства дізналися, що тут люди говорять українською, а не тільки російською. Ви не повірите, але нам довелося їм це пояснювати”, – говорить видавець.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну змогло об’єднати демократичний світ до такого рівня, якого раніше не бачили. На цьому наголошує Денніс Солтис в публікації аналітичного центру “Atlantic Council”. Проте самого єднання замало. Перемога України - це перемога всього цивілізованого світу. Тільки подолавши свій страх перед путіним та надавши Україні всі необхідні інструменти для боротьби у цій війні західні лідери можуть наблизити день краху імперського режиму. Так і буде!