На яких позиціях людина з ВІЛ або гепатитами може проходити військову службу?

Громадська спілка «Твій сімейний лікар» поспілкувалась з лейтенантом Національної гвардії України. Захисник пояснив, як відбувається тестування на ВІЛ та гепатити на передовій. А також розповів, у який спосіб отримують лікування від цих хвороб на нулі.

ВІЛ та вірусні гепатити не передаються через рукостискання, предмети побуту чи спільний посуд. Отримати ці хвороби можна лише контактуючи з кров’ю. Захисники та захисниці мають підвищений ризик поранення й часто потребують хірургічних маніпуляцій, переливання крові тощо. Тож у них високий ризик отримати ВІЛ та вірусні гепатити.

Хірург Богдан Журавель, який служить у Національній гвардії України, розповів про поширення ВІЛ та гепатитів, лікування й тестування цих недуг на передовій. Військовий радить, що потрібно робити вже зараз захисникам та захисницям, а також їхнім близьким, аби убезпечити себе від цих захворювань.

У тилу пройти тестування на ВІЛ та вірусні гепати можна у будь-якій лікарні чи лабораторії. На передовій з цим складніше, каже Богдан Журавель. Доводиться знаходити шляхи, які б допомогли захисникам і захисницям дізнатись про відсутність чи наявність цих хвороб.

Військовим, які йдуть у ротацію чи відпустку, медики та медикині радять пройти безоплатне тестування на ВІЛ, гепатити та сифіліс у сімейного лікаря чи лікарки, або у кабінетах довіри. Це допоможе дізнатись про стан здоров’я — вашого та ваших рідних й близьких.

Сьогодні кращий захист від гепатитів A та B — це імунізація. Отримати вакцини можна у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки, або ж в інших медичних закладах. Захист зберігається щонайменше 20 років, а у деяких випадках — протягом усього життя. Розлогіше про імунізацію написано ось тут.

Натомість вакцини проти гепатиту C не існує. Його лікують за простою схемою: прийом однієї пігулки препарату (один раз на добу), що бореться з вірусом і його наслідками в організмі хворої людини. Зазвичай лікування триває 12 тижнів.

Натомість для лікування ВІЛ-інфекції використовують антиретровірусну терапію. Вона пригнічує розмноження вірусу й зміцнює імунітет. АРТ зменшує концентрацію вірусу в організмі, а згодом — блокує можливість ВІЛ-позитивної людини передавати збудника. Сьогодні в Україні сотні тисяч людей приймають АРТ. А як з цим на передовій, чи є доступ до терапії проти ВІЛ, і чи можливо тримати ліки ще й проти гепатитів?

Отримавши ВІЛ та гепатити, можна роками не відчувати змін в організмі. Однак згодом проявляються перші симптоми. Людина, що має ВІЛ, починає часто хворіти. В неї погіршується самопочуття, збільшуються лімфовузли (найчастіше під нижньою щелепою, за вухами, під пахвами), з’являється висипка (на обличчі, шиї, спині), спостерігається блідість шкірних покривів та постійна втома, загострюються хронічні захворювання. Натомість перебіг гепатитів інакший.

Команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» намагається інформувати й піклуватися про наших захисників та захисниць, які цілодобово нас боронять. Корисну інформацію, що допоможе залишатися здоровими на передовій та у тилу, ви знайдете у фейсбуці, інстаграмі, вайбері та ютубі громадської спілки.