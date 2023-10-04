Очікування бізнесу покращились: ситуація в економіці та на фінансових ринках України

Результати чергового щомісячного опитування підприємств за вересень 2023 р., засвідчили, що очікування бізнесу в цілому покращилися, але є близькими до нейтральних. Після двох місяців перебування очікувань на рівні нижчому за нейтральний (50 пунктів) індекс очікувань ділової активності (ІОДА) за підсумками вересня становив 50.1 п. Завдяки відновленню темпів виробництва та сповільненню інфляції підприємства промисловості найбільше покращили власні очікування (+1.1 п.). Продовжили зростання позитивні оцінки діяльності підприємств торгівлі, що залишаються найоптимістичнішими (53.3) та вище нейтрального рівня впродовж останніх семи місяців. На іншому кінці спектру перебувають підприємства сфери послуг, очікування яких хоча і покращились з початку року, залишаються негативними з моменту відновлення опитувань у червні 2022 р. Оцінки щодо зайнятості залишаються змішаними. Керівники підприємств торгівлі третій місяць поспіль демонструють незначне пожвавлення на ринку зайнятості, будівельники не очікують змін. Натомість підприємства промисловості та сфери послуг все ще прогнозують скорочення персоналу.

Фото: пресс-служба НБУ

На минулому тижні Європейський банк реконструкції та розвитку, на відміну від більшості українських та міжнародних організацій, зберіг свій травневий прогноз щодо зростання економіки України на 2023-2024 роки на рівні 1%. Збереження таких песимістичних оцінок обґрунтовується тим, що «внутрішній попит залишається пригніченим через переміщення за кордон понад 8 мільйонів людей, а нещодавнє припинення функціонування експортного зернового коридору та хвиля руйнування зернової портової інфраструктури додають невизначеності щодо короткострокових перспектив». Зростання в 2024 р. прогнозується на рівні 3% (також нижче за переважну більшість прогнозів), та ґрунтується на припущенні, що війна продовжиться з наявною інтенсивністю.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 03.10.2023, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 11,9 млрд гривень на строки від 1 до 3 років за ставками від 17,55% до 19,2%. По найбільш коротким із запропонованих паперів (із погашенням у жовтні 2024 року) граничну ставку доходності розміщення було знижено порівняно із попереднім аукціоном (з 17,75% до 17,55%). Також значним попитом в інвесторів користувалися середньострокові гривневі ОВДП із погашенням у листопаді 2026 року, за якими було залучено 5,4 млрд грн. Середньозважений рівень доходності нових гривневих запозичень становив 18,46%.

За даними Міністерства фінансів у січні-вересні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 274,9 млрд гривень (зокрема, у вересні - 144,1 млрд гривень). Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження: 261,0 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; 146,4 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 248,0 млрд, відшкодовано – 101,6 млрд грн; 125,1 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 106,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств; 79,9 млрд грн – акцизного податку; 46,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами; 22,4 млрд грн – ввізного та вивізного мита. При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 102,4% (+12,6 млрд грн), Державною митною службою – 97,1% (-8,4 млрд грн).

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-вересні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 362,9 млрд грн. Найбільшим донором грантової підтримки у січні-вересні 2023 року є Сполучені Штати Америки (356,5 млрд грн).

У цілому, за підсумками січня-вересня 2023 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 013,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки державного бюджету за січень-вересень 2023 року становили 2 821,8 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 117,9 млрд грн, або 93% від розпису звітного періоду.

В результаті за дев’ять місяців 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 801,6 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 835,4 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-вересень 2023 року дефіциту у сумі 1 384,7 млрд гривень. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – вересень 2023 року становили 1 219,4 млрд грн, або 89,0 % від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 388,2 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 120,6 млрд грн (2 525,7 млн дол. США та 709,3 млн євро). Із зовнішніх джерел надійшло 831,2 млрд грн (або $22,7 млрд).

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень – вересень 2023 року склали 350,3 млрд грн (95,9% плану), платежі з обслуговування – 172,2 млрд грн (94,1 % плану). Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень – вересень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Валютний ринок

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на тлі помірного скорочення попиту на неї на міжбанківському ринку обумовило зменшення обсягів чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку. Минулого тижня Національним банком було продано 617 млн доларів США (порівняно із 873 млн доларів США тижнем раніше). Всього з початку року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 19,3 млрд доларів США.

При цьому, дефіцит рахунку поточних операцій у серпні суттєво зріс (до 2,2 млрд доларів США за місяць), що фактично вдвічі збільшило від’ємне сальдо ПР з початку року (до 4,8 млрд доларів США). Це стало результатом утримання значного дефіциту зовнішньої торгівлі як товарами, так і послугами (разом 3,6 млрд доларів США за місяць, 24,5 млрд доларів США з початку року) на тлі суттєвого скорочення обсягів надходжень трансфертів (переважно до сектору загальнодержавного управління) з-за кордону (до 1,1 млрд. доларів США у серпні, 16,5 млрд. доларів США з початку року) та сталих обсягів надходжень з оплати праці (1 млрд доларів США у серпні, 8,1 млрд. доларів США з початку року).

Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у серпні становили 151 млн доларів США (3,1 млрд доларів США з початку року) та забезпечувалися значною мірою реінвестованими доходами іноземних інвесторів (98 млн. доларів США у серпні, 2,3 млрд доларів США з початку року). Обсяг портфельних інвестицій в Україну у серпні скоротився до попереднього місяця на 53 млн доларів США (з початку року – на 240 млн доларів США). Обсяг іноземної готівки поза банками у серпні продовжив зростати дещо вищими темпами, ніж у липні (на 661 млн доларів США за місяць, 7,4 млрд доларів США з початку року).

Фінансовий сектор

Обсяг працюючих кредитів банків у серпні збільшився до попереднього місяця на 2,4% як за рахунок зростання працюючих корпоративних (на 1,8% за місяць), так і роздрібних кредитів (на 3,9% за місяць). Натомість обсяг непрацюючих кредитів в абсолютному вимірі – навпаки – скоротився на 0,9% за місяць. В результаті частка непрацюючих кредитів у банківській системі України станом на 1 вересня зменшилася до 38,5% порівняно з 39,3% на початку серпня. Близько 4/5 непрацюючих кредитів продовжує обліковуватися на балансах державних банків.

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) збільшився до 708 млрд грн, у тому числі понад 500 млрд грн – у депозитних сертифікатах НБУ. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності продовжували виступати витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюту частково зменшували обсяг вільної ліквідності в банківській системі.

На умовах програми «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня банками було видано 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, у тому числі близько третини – державними банками. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла 38,7 тис. на загальну суму 150 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.